شاهد: بروكسل تحتفل بعيد الاستقلال الأوكراني وأوروبا تجدد تأكيدها على دعم كييف

احتفل المئات من الأشخاص أمام القصر الكبير في العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعا، بمناسبة عيد الاستقلال الأوكراني. وحمل المحتفلون علما أوكرانيا كبيرا.

يصادف عيد الاستقلال الحادي والثلاثون هذا العام مع الشهر السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يمنح الاحتفال السنوي بعدًا رمزيًا إضافيًا.

كما ارتدى تمثال مانيكن بيس الشهير علم أوكرانيا، وتجمع حوله العشرات من الأشخاص لالتقاط الصور.

وحضرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحدث لإظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.

فون دير لاين كانت قد قالت إن الاتحاد الأوربي يقف إلى جانب الشعب الأوكراني مجددا ويستمر بدعمه مهما طال أمد الحرب.

وبمناسبة عيد الاستقلال حظيت أوكرانيا بدعم كبير من حلفائها الغربيين، فقد وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أوكرانيا يوم الأربعاء، وقال جونسون "هذا ليس الوقت المناسب للمضي قدما في خطة واهية للتفاوض"، وتعهد بأن تقف بريطانيا وحلفاء أوكرانيا "صفا واحدا" مع كييف والشعب الأوكراني.

في هذا الوقت أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار،