أوكرانيا تحتفل بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي الأربعاء وواشنطن تحذر من ضربات روسية جديدة

أوكرانيا تحتفل بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي الأربعاء وواشنطن تحذر من ضربات روسية جديدةمحادثة
- قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الثلاثاء إن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا، حيث أثار القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مخاوف من وقوع حادث نووي كارثي.
- تحتفل أوكرانيا غداً الأربعاء بذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي وحظرت كييف الاحتفالات العامة خشية ضربات روسية لمدة أربعة أيام. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن موسكو قد تحاول القيام "بشيء بشع للغاية" في الفترة التي تسبق الذكرى الحادية والثلاثين للاستقلال، والتي تصادف أيضاً مرور نصف عام على غزو روسيا.
- قال مسؤول أمريكي الإثنين إن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة.
- قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثمن تحقيق التكافؤ في إطلاق النار وتدمير الخدمات اللوجستية للجيش الروسي "أقل من سعر يخت لرجل أعمال روسي".
- يستمر القلق بشأن مصير محطة زابوريجيا النووية. ففيما طلبت روسيا اجتماعاً لمجلس الأمن، الثلاثاء، للنظر في هذه المسألة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشطن طلب من موسكو وقف عملياتها العسكرية داخل أو بالقرب من المحطة النووية الأكبر في أوروبا.
- اتهمت روسيا أجهزة المخابرات الأوكرانية بارتكاب جريمة قتل داريا دوغينا، ابنة أليكساندر دوغين، وهو منظّر روسي قومي متطرف. ونشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي شريط فيديو قال إنه يظهر امرأة أوكرانية من كتيبة آزوف مسؤولة عن جريمة القتل.
أبرز مستجدات الحرب من أوكرانيا
وصل الرئيس البولندي أندريه دودا صباح الثلاثاء إلى كييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وسيتطرق الطرفان إلى مسائل الدعم الاقتصادي والإنساني الذي يمكن أن تقدمه وارسو لكييف والعلاقات الثنائية بحسب ما جاء في تغريدة في حساب دودا الرسمي على تويتر.
Prezydent @AndrzejDuda na zaproszenie Prezydenta @ZelenskyyUa przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na 🇺🇦, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej. pic.twitter.com/isQcEK1gdj— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022
بيانات: الصادرات الزراعية الأوكرانية تتراجع بقوة مقارنة بالعام الماضي
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الزراعة الأوكرانية في وقت متأخر من أمس الإثنين انخفاض صادرات السلع الزراعية الأوكرانية الرئيسية بنحو النصف منذ بدء الغزو الروسي في وقت سابق من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وتم إغلاق الموانئ البحرية الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير-شباط، ما أدى إلى ترك كميات هائلة من المحاصيل من دون حصاد فيما تعرضت حقول شاسعة للدمار بحسب رويترز.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات الزراعية بين 24 فبراير-شباط و 15 أغسطس-آب هذا العام تراجعت إلى 10 ملايين طن من حوالي 19.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن ينخفض محصول الحبوب في أوكرانيا في عام 2022 إلى حوالي 50 مليون طن من مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021.
وفي نهاية يوليو-تموز، فتحت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا. لكن حتى مع فتح الموانئ كانت الصادرات الزراعية الأوكرانية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الصراع، إذ كانت البلاد تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهرياً.
وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن صادرات الحبوب في موسم 2022-2023 حتى 19 أغسطس-آب انخفضت 51.6 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 2.99 مليون طن.
قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثمن تحقيق التكافؤ في إطلاق النار (مع الروس) وتدمير الخدمات اللوجستية للجيش الروسي "أقل من ثمن يخت يملكه أوليغارشي روسي".
وفي تغريدة قال ميخايلو بودولياك إن أوكرانيا بحاجة إلى 50 نظاماً من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" مذكراً أن سعر الواحدة منها يبلغ 4 ملايين وبالتالي فإن سعر 50 منظومة سيبلغ 200 مليون.
وأكد بودولياك أن المبلغ ليس كبيراً ولكنه قد يغير كلياً مسار الحرب.
1 HiMARS system — $4 million. 50 systems — $200 million + ammunition. The price of achieving fire parity and destroying 🇷🇺 army logistics is less than...ru-oligarch's yacht. It is not an enormous amount of money, but something that would completely change the course of this war.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 23, 2022
"الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود"
قال سكان بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الواقعة في جنوب أوكرانيا، الإثنين، إنهم قلقون من العواقب الوخيمة المحتملة إذا ما أصابتها القذائف.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف منشأة زابوريجيا، التي تقع بالقرب من بلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو حالياً.
وقال ألكسندر ليفيرينكو أحد سكان إنيرهودار "بالطبع نحن قلقون... الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود".
وذكر ألكسندر فولغا رئيس الإدارة المدنية والعسكرية بالمدينة أن بعض القذائف تسقط بالقرب من المفاعلات الستة بالمحطة. وقال "في حالة إصابة مفاعل، فلن تكون كارثة محلية، بل كارثة عالمية".
مسؤول أمريكي: موسكو تخطط لشن هجمات على المنشآت التحتية المدنية في أوكرانيا قريباً
قال مسؤول أمريكي الإثنين إن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا قريبا.
وأضاف المسؤول "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تكثف جهودها لتوجيه ضربات للبنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة". وأردف "وبالنظر إلى سجل روسيا في أوكرانيا، نشعر بالقلق إزاء التهديد المستمر الذي تشكله الضربات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".
أوكرانيا تستأنف تشغيل خط للسكة الحديد إلى مولدوفا قد ينقل 10 ملايين طن بضائع سنويا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن أوكرانيا استأنفت تشغيل خط للسكك الحديدية إلى جارتها مولدوفا بعد توقف استمر 23 عاما وإنه سينقل عشرة ملايين طن من البضائع سنويا.
ورغم أن زيلينسكي لم يحدد أنواع البضائع، فإن أوكرانيا حريصة على إيجاد طرق جديدة لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة بسبب الغزو الروسي. ولمولدوفا حدود مع رومانيا العضو بالاتحاد الأوروبي.
ويسير خط السكة الحديد البالغ طوله 22 كيلومتراً من بيريزين في غرب أوكرانيا إلى باسارابيسكا في مولدوفا.
ومن ناحية أخرىن، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف إن خط السكة الحديد سيقدم طريقا بديلا من ميناء أوديسا على البحر الأسود.
وبموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا وأوكرانيا، بدأت سفن تحمل الحبوب مغادرة أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى.
عملاق الطاقة الألماني يونيبر يستأنف إنتاج الطاقة من محطة فحم حجري
قالت شركة يونيبر الألمانية للمرافق الإثنين إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها هايدن 4 التي تعمل بالفحم لأن وقفاً لمدة ثلاثة أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يتسبب في تعطلات لإمدادات الكهرباء.
وأضافت الشركة في بيان أن هايدن 4 ستبدأ إنتاج الكهرباء من 29 أغسطس آب حتى 30 أبريل نيسان 2023 .
وفي ديسمبر كانون الأول 2020، أعلنت يونيبر أن هايدن 4 ستوقف الإنتاج التجاري مع قيام هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد يجري إغلاقها في مقابل تعويضات لمحاربة التلوث الكربوني.
ومنذ منتصف 2021، دعمت هايدن 4 شبكة الكهرباء في ألمانيا كمحطة احتياطية لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.
وهبطت أسهم يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7 بالمئة لتحوم قرب مستوى قياسي منخفض مع تخوف المستثمرين من شح في إمدادات الغاز من روسيا.
ترودو: كندا تبحث الجدوى الاقتصادية لصادرات مباشرة للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الإثنين إن كندا تبحث الجدوى الاقتصادية لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا من ساحلها الشرقي.
ومتحدثاً في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في مونتريال، قال ترودو "سنفعل ما في وسعنا" للمساهمة في المعروض العالمي من الطاقة عن طريق زيادة القدرات في الأجل القصير.
وقال ترودو إن كندا "ستستكشف أيضا سبلاً لمعرفة ما إذا كان من المفيد تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كانت هناك جدوى في مجال الأعمال لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا... المشاورات الاقتصادية جارية بين شركات في كندا وفي ألمانيا."