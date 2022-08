أوكرانيا تحتفل بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي الأربعاء وواشنطن تحذر من ضربات روسية جديدة

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثمن تحقيق التكافؤ في إطلاق النار (مع الروس) وتدمير الخدمات اللوجستية للجيش الروسي "أقل من ثمن يخت يملكه أوليغارشي روسي".

وفي تغريدة قال ميخايلو بودولياك إن أوكرانيا بحاجة إلى 50 نظاماً من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" مذكراً أن سعر الواحدة منها يبلغ 4 ملايين وبالتالي فإن سعر 50 منظومة سيبلغ 200 مليون.

وأكد بودولياك أن المبلغ ليس كبيراً ولكنه قد يغير كلياً مسار الحرب.

1 HiMARS system — $4 million. 50 systems — $200 million + ammunition. The price of achieving fire parity and destroying 🇷🇺 army logistics is less than...ru-oligarch's yacht. It is not an enormous amount of money, but something that would completely change the course of this war.