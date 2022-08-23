أوكرانيا تحتفل بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي الأربعاء وواشنطن تحذر من ضربات روسية جديدة

- قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الثلاثاء إن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا، حيث أثار القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مخاوف من وقوع حادث نووي كارثي.

- تحتفل أوكرانيا غداً الأربعاء بذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي وحظرت كييف الاحتفالات العامة خشية ضربات روسية لمدة أربعة أيام. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن موسكو قد تحاول القيام "بشيء بشع للغاية" في الفترة التي تسبق الذكرى الحادية والثلاثين للاستقلال، والتي تصادف أيضاً مرور نصف عام على غزو روسيا.

- قال مسؤول أمريكي الإثنين إن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة.

- قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثمن تحقيق التكافؤ في إطلاق النار وتدمير الخدمات اللوجستية للجيش الروسي "أقل من سعر يخت لرجل أعمال روسي".

- يستمر القلق بشأن مصير محطة زابوريجيا النووية. ففيما طلبت روسيا اجتماعاً لمجلس الأمن، الثلاثاء، للنظر في هذه المسألة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشطن طلب من موسكو وقف عملياتها العسكرية داخل أو بالقرب من المحطة النووية الأكبر في أوروبا.

- اتهمت روسيا أجهزة المخابرات الأوكرانية بارتكاب جريمة قتل داريا دوغينا، ابنة أليكساندر دوغين، وهو منظّر روسي قومي متطرف. ونشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي شريط فيديو قال إنه يظهر امرأة أوكرانية من كتيبة آزوف مسؤولة عن جريمة القتل.

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