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المغرب

القضاء المغربي يستبعد وجود دافع إرهابي لقتل سائحة فرنسية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
قوات أمن قرب يحرسون بوابة محكمة قرب الرباط - أرشيف
قوات أمن قرب يحرسون بوابة محكمة قرب الرباط - أرشيف   -   حقوق النشر  Mosa'ab Elshamy/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

استبعدت محكمة مغربية وجود دافع إرهابي وراء جريمة قتل سائحة فرنسية ومحاولة قتل أخرى بلجيكية جنوب المملكة قبل أشهر، حيث أمرت بإيداع المتهم مستشفى للأمراض العقلية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقال موقعا "هسبريس" و"برلمان" الإخباريين إن غرفة الجنايات بمحكمة الرباط "قضت بانعدام المسؤولية الجنائية لقاتل سائحة فرنسية في مدينة تيزنيت"، جنوب المغرب في كانون الثاني/يناير.

وحكمت بالتالي "بإيداع المتهم مستشفى الرازي للأمراض العقلية"، بمدينة سلا المجاورة للعاصمة.

كانت النيابة العامة أسندت التحقيق مع المشتبه به (31 عاما) في الجريمتين إلى شرطة مكافحة الإرهاب، لوجود "شبهة دوافع إرهابية".

لكن المحكمة خلصت إلى استبعاد هذه الشبهة.

كما سبق للشرطة أن أشارت عند توقيف المتهم في 15 كانون الثاني/يناير إلى أنه "سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر".

ووقعت الجريمة الأولى داخل سوق بمدينة تيزنيت، القريبة من أكادير، حيث اعتدى المتهم على سائحة فرنسية تبلغ 79 عاما موديا بها.

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وأوقف في وقت لاحق من نفس اليوم بأكادير بعدما اعتدى على سائحة أخرى بلجيكية، أصابها بجروح استدعت نقلها للمستشفى.