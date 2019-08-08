اعتقال 5 فرنسيين للاشتباه باقترافهم جريمة اغتصاب جماعي بحق سائحة نرويجية في إسبانيا

اعتقلت الشرطة الإسبانية خمسة شبّان فرنسيين، للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب جماعي بحق سائحة في مدينة أليكانتي على البحر المتوسط.

ووفقاً لصحيفة "ليفانتي" المحلية، فإن خمسة شبّان فرنسيين، تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً، يشتبه باقترافهم جريمة اغتصاب جماعي بحق سائحة نرويجية في إحدى الشقق المؤجرة بمنتجع بيندوروم في أليكانتي جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الشبّان كانوا على اتصال بفتاتين نرويجيتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا باستدراجهما إلى شقة مؤجرة، وبعد أن غادرت إحداهما الشقّة قام الشبّان بالانقضاض على الأخرى واقترفوا بحقها جريمة اغتصاب جماعي.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسبانية بعد تلقيها البلاغ داهمت الشقّة واعتقلت الشبّان الذين كانوا يتحضرون لمغادرة إسبانيا.

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