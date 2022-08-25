قائد شرطة اليابان يقر بفشله ويستقيل على خلفية اغتيال شينزو آبي

أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان إيتارو ناكامورا الخميس أنه قدم استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 08 تموز/يوليو خلال تجمع انتخابي.

وقال ناكامورا في مؤتمر صحافي "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن صحيفة محلية قولها إن قائد الشرطة اليابانية، إيتارو ناكامورا، عبّر يوم الخميس عن رغبته في الاستقالة لتحمل مسؤولية إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو-تموز.

وسبق أن عبر ناكامورا عن أسفه لفشل الشرطة في حماية آبي أثناء مشاركته في حملة انتخابية في الثامن من يوليو-تموز، وأقر بوجود بعض أوجه القصور في خطة حماية آبي.