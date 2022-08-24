إبعاد 25 ألف طالب لجوء عن اليونان في أغسطس-آب

قال مسؤول حكومي إن السلطات اليونانية منعت حوالي 25 ألف شخص من دخول أراضيها بشكل غير قانوني في أقل من شهر، واتهمت جارتها تركيا بتوجيه طالبي اللجوء نحو أثينا. وهذا الرقم هو أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي لطالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى اليونان منذ بداية العام حتى الآن بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قال تاكيس ثيودوريكاكوس وزير النظام العام اليوناني إن الضغط على الحدود البرية والبحرية مع تركيا "يتطور إلى تهديد خاص للغاية لسلامة اليونان وأمنها".

وأوضح ثيودوريكاكوس خلال مقابلة مع تلفزيون "أنتينا الخاص": "خلال شهر أغسطس-آب وحده حتى الآن، حاول 25 ألف مهاجر غير نظامي الدخول بشكل غير قانوني عبر الحدود اليونانية التركية"، مضيفا: "إنه عدد كبير جدا".

ولم يشرح ثيودوريكاكوس كيف أوقفت اليونان الأشخاص الذين حاولوا الدخول كما لم يُقدم الأرقام الخاصة بالأشهر السابقة. وبالموازة مع ذلك، اتهم المسؤولون الأتراك وجماعات حقوق الإنسان الدولية اليونان مرارا بإعادة طالبي اللجوء الذين دخلوا الأراضي اليونانية بشكل غير قانوني من دون السماح لهم بتقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم، وهو ما نفته أثينا.

وقد جاءت تصريحات ثيودوريكاكوس بعد يوم من قرار حكومة بلاده بمد سياج على طول الحدود البرية مع تركيا للتعامل مع تدفقات الهجرة المتزايدة. وأضاف ثيودوريكاكوس: "من الواضح أن الجانب التركي يستغل هؤلاء التعساء بطريقة منهجية ومعقدة".

وأشار إلى أن العديد من المهاجرين المتجهين لليونان هم سوريون، وادعى أنهم "مجبرون على محاولة دخول اليونان حيث يبدو أن السلطات التركية تعرضهم لمعضلة: إما العودة إلى سوريا أو الانتقال إلى اليونان. وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترا بشأن الهجرة وحقوق التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

يتوجه آلاف الأشخاص من الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا الذين يسعون إلى حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي إلى اليونان من تركيا، التي تستضيف حوالي 4 ملايين لاجئ، كل عام. ويحاول معظمهم بعد ذلك الانتقال إلى دول أوروبا الأكثر ازدهارًا. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل ما يقرب من 8 آلاف شخص إلى اليونان حتى الآن هذا العام ومعظمهم انطلقوا من تركيا.