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هولندا

مقتل 6 أشخاص على الأقل في هولندا بعد اندفاع شاحنة وسط حفل شواء

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
خدمات الطوارئ الهولندية مكان وقوع الحادث
خدمات الطوارئ الهولندية مكان وقوع الحادث   -   حقوق النشر  AFP

قالت الشرطة الهولندية اليوم، الأحد، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حادث عندما اندفعت شاحنة وسط حفل شواء مقام في الشارع في بلدة نيو بايرلاند في جنوب البلاد.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوبي روتردام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إليان ماستفيك لمحطة راينموند المحلية "انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بالحفل"، وأضافت أن سبب الحادث لم يتضح بعد".

وأوضحت المتحدثة أن السائق إسباني الجنسية ويبلغ 46 عاماً من العمر وقالت إنه خضع لاختبار الكحول على الفور وتبيّن أنه سلبي، مشيرة إلى أن الشرطة "تدرس جميع الفرضيات حالياً". 

وأظهرت صور نشرتها محطة راينموند ومواقع إلكترونية إعلامية محلية شاحنة نقل ثقيل تابعة لشركة نقل إسبانية وسط طاولات محطمة في حديقة بمنطقة سكنية.

المصادر الإضافية • وكالات