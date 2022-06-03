بعد فوز جوني ديب على طليقته.. هكذا تفاعل نجوم الفن والمشاهير العرب مع القضية

حظيت قضية الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد بمتابعة إعلامية واسعة منذ بدايتها في 11 أبريل الماضي.

وتفاعل نجوم الفن والمشاهير في العالم العربي مع فوز الكابتن جاك سبارو وأعربوا عن سعادتهم بانتصاره في المحاكمة من خلال تغريدات وصور مختلفة عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وسارع الممثل السوري تيم حسن بنشر صورة تجمعه بالنجم الأمريكي ليحتفي بنصره في معركته القضائية ويهنئه، قائلا "مبروك للرائع جوني ديب".

ونشر الفنان المصري أحمد حاتم صورة له وهو يرتدي إطلالة مشابهة لشخصية جوني ديب التي أداها في مسلسله الشهير "قراصنة الكاريبي"، وأرفقها بتعليق "ظهر الحق".

وكعادته الفكاهية في الكثير من المواقف، تفاعل الفنان الكوميدي محمد هنيدي مع فوز ديب، ناصحا إياه في تغريدة باتباع نصائح "خلف الدهشوري"،في إشارة إلى اسم شخصية فيلمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والمتمثلة في عدم الثقة في النساء باستثناء الأم.

وتفاعل الفنان أحمد وفيق مع القضية بتعليق ساخر على حسابه بفيسبوك وقال: "أهالي طلخا وكفر دميره وبطره.. يهنئون الغالي جوني ديب بإنصاف العدالة، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم عنهم".

يذكر أن الجلسة النهائية في قضية جوني ديب وآمبر هيرد انتهت حيث استقرت هيئة المحلفين بالإجماع على الحكم لصالح ديب ضد زوجته السابقة.

واعتبرت الهيئة اتهام الأخيرة لجوني ديب بالاعتداء عليها تشهيرا ضده، وقدرت هيئة المحلفين تعويضه بـ10 ملايين دور دولار، يضاف إليها 5 ملايين دولار أخرى كتعويضات عقابية.

ومن المتوقع أن تقوم هيرد باستئناف قرار هيئة المحلفين، وأشارت محاميتها إيلين بريدهوفت لوسائل إعلام محلية إلى أنها "لديها بعض الأسباب الممتازة لذلك".

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بأنباء طلاق نجم برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الشهيرة شاكيرا عقب اكتشاف الأخيرة خيانته لها. وهو ما أدى إلى موجة من السخرية من توقيت القضيتين وتفاصيل كل واحدة منهما.