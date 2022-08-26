عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النووية

عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النوويةمحادثة
يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الإثنين مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافييتسيكي في سبل دعم كييف بمواجهة موسكو وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأوروبيين، كما أعلن قصر الإليزيه الخميس.
وبالإضافة إلى ملف الحرب في أوكرانيا، سيناقش الزعيمان خلال قمتّهما في الإليزيه "تحدّيات السيادة الأوروبية من حيث الدفاع والأمن، فضلاً عن التعاون من أجل ضمان الأمن الكامل للجناح الشرقي لأوروبا"، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وبولندا هي من بين أكثر المؤيدين لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي، كما أنّها أيضاً من بين الأكثر انتقاداً لروسيا، على عكس ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص اللتين كانت مواقفهما في بعض الأحيان أكثر حذراً.
وقالت الأمم المتحدة إن آخر خط منتظم لتزويد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا، بالكهرباء عاد للعمل مجددا بعد انقطاعه في وقت سابق يوم الخميس، وهو أمر سلط الضوء على الخطر المحتمل الذي يمثله قتال يدور في منطقة قريبة.
واستولت روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط، على محطة زابوريجيا في مارس أذار وسيطرت عليها منذ ذلك الحين، على الرغم من استمرار تشغيل فنيين أوكرانيين من إنرجواتوم لها.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف الموقع مما أثار مخاوف من احتمال وقوع كارثة نووية.
وحذر خبراء في الطاقة النووية من مخاطر إلحاق الضرر بأحواض الوقود النووي المستنفد بالمحطة أو مفاعلاتها. ومن دواعي القلق أيضا انقطاع الكهرباء اللازمة لتبريد الأحواض لتجنب انصهار المفاعلات.
وتسعى الأمم المتحدة للوصول إلى المحطة ودعت إلى إخلاء المنطقة من السلاح. وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي يوم الخميس إن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتمكنون "قريبا جدا" من زيارة زابوريجيا.
مخاطر المحطة النووية
وقالت إنرجواتوم في وقت سابق إن أنظمة الأمن بالمحطة تعمل بشكل طبيعي. والمحطة بها ستة مفاعلات في المجمل.
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يتوجهون إلى المحطة في الأيام المقبلة.
مغادرة 3 سفن محملة بالأغذية موانئ أوكرانيا إلى مصر والسودان
تمت الموافقة على أن تغادر ثلاث سفن تحمل 129 ألفا و 440 طنا من الحبوب والمواد الغذائيةأوكرانيا هذا اليوم الجمعة، بحسب ما ذكره مركز التنسيق المشترك في رسالة عبر البريد الإلكتروني.
وتغادر السفينة “سي إيجل” ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلى ميناء بورسودان، وعلى متنها 65340 طنا من القمح، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
كما ستغادر السفينة “بريتي ليدي” ميناء تشورنومورسك إلى ميناء الدخيلة بالاسكندرية، شمالي مصر، وهي تحمل 45 ألف طن من الذرة.
أما السفينة الثالثة، أفيفا، فسوف تغادر الميناء الأوكراني إلى ميناء كوشين الهندي، وعلى متنها 19100 طن من زيت عباد الشمس.
عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا بعدما "فُصلت بالكامل" عن الشبكة الكهربائية الأوكرانية
قالت الأمم المتحدة إن آخر خط منتظم لتزويد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا، بالكهرباء عاد للعمل مجددا بعد انقطاعه في وقت سابق يوم الخميس، وهو أمر سلط الضوء على الخطر المحتمل الذي يمثله قتال يدور في منطقة قريبة.
وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرجواتوم في وقت سابق إن الحرائق اندلعت في حفر الرماد في محطة للفحم بالقرب من محطة زابوريجيا- أكبر منشأة نووية في أوروبا- وألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء التي تربطها بالشبكة.
وقالت إنرجواتوم في بيان "نتيجة لذلك، فُصلت وحدتا الطاقة العاملتان بالمحطة عن الشبكة. وهكذا، تسببت تصرفات الغزاة في انقطاع كامل...هو الأول في تاريخ المحطة".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، في بيان إن آخر خط منتظم يوفر الكهرباء للمحطة عاد للعمل مجددا في وقت لاحق من يوم الخميس.
ماكرون يبحث في باريس الإثنين مع رئيس وزراء بولندا ملف أوكرانيا
يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الإثنين مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافييتسيكي في سبل دعم كييف بمواجهة موسكو وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأوروبيين، كما أعلن قصر الإليزيه الخميس.
وبالإضافة إلى ملف الحرب في أوكرانيا، سيناقش الزعيمان خلال قمتّهما في الإليزيه "تحدّيات السيادة الأوروبية من حيث الدفاع والأمن، فضلاً عن التعاون من أجل ضمان الأمن الكامل للجناح الشرقي لأوروبا"، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء القومي الشعبوي إلى العاصمة الفرنسية التي سبق له أن زارها في آذار/مارس 2021، بعد فترة من التوتر بين باريس ووارسو.
كييف تعيد تسمية نحو 100 شارع للتخلص من آثار الماضي الروسي
أعلن رئيس بلدية كييف يوم الخميس أن العاصمة الأوكرانية أعادت تسمية 95 شارعا في إطار حملة لإزالة الأسماء الروسية والسوفيتية، وذلك بعد يوم من احتفال أوكرانيا بمرور 31 عاما على استقلالها.
ومنذ الغزو الروسي في فبراير شباط، سارعت أوكرانيا فيما تسميه "إزالة الطابع الروسي"، وهي حملة للتخلص من إرث حكم موسكو الذي استمر مئات السنين.
وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليجرام "(الأسماء الجديدة) يجب أن تخلد ذكرى الأحداث التاريخية المهمة لأوكرانيا، وكذلك الشخصيات والأبطال المشهورين الذين مجدوا أوكرانيا وقاتلوا من أجل استقلال دولتنا".
وقال إن العملية لم تنته بعد ووعد بالمضي قدما في الحملة.