البيت الأبيض: روسيا تخطط لإجراء استفتاءات في مناطق أوكرانية خلال أيام أو أسابيع

البيت الأبيض: روسيا تخطط لإجراء استفتاءات في مناطق أوكرانية خلال أيام أو أسابيعمحادثة
- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الخميس إن روسيا تخطط لإجراء استفتاءات في مناطق أوكرانية تسيطر عليها وإن القيادة الروسية طلبت من المسؤولين البدء بالتحضير لها وإنها قد تجرى خلال أيام أو أسابيع.
- من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هذا الخميس، بعد إعلان البيت الأبيض الأربعاء عن 3 مليارات دولار أخرى كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، هي الأكبر منذ بدء الغزو الروسي حتى الآن.
- ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا بسبب هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية في شرق البلاد يوم الأربعاء إلى 22، بحسب ما أعلنه الرئيس الأوكراني في كلمته الليلية المعتادة.
- قال الجيش الأوكراني إن عدّة انفجارات دوت في ضاحية فيشغورود التي تقع شمال العاصمة كييف، بحلول الساعة الثالثة فجراً، الخميس. ولم تقصف روسيا ضواحي كييف إلا نادراً منذ انسحابها منها أوخر آذار/مارس الماضي.
أبرز المستجدات من أوكرانيا:
احتفلت أوكرانيا أمس الأربعاء بالذكرى الحادية والثلاثين لاستقلالها، حيث عرضت معدات عسكرية روسية بعضها تعطل وبعضها تم الاستيلاء عليها في شوارع العاصمة كييف في هذه المناسبة.
سويسرا تريد خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 بالمئة
تريد سويسرا المهددة بأزمة طاقة مثل الدول الأوروبية الأخرى، خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 بالمئة هذا الشتاء، كما أعلنت الحكومة السويسرية التي حذت بذلك حذو الاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) في بيان الأربعاء إن "سويسرا يجب أن تساهم الآن مثل البلدان الأخرى، في تجنب حالة نقص في الغاز قدر الإمكان عبر اتخاذ إجراءات طوعية" لأن غزو روسيا لأوكرانيا هز بقوة قطاع الطاقة.
والهدف هو خفض الطلب على الغاز الذي تستورد سويسرا كل حاجاتها منه، بنسبة 15 % خلال فصل الشتاء - من تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى نهاية آذار/مارس 2023 - عن متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية.
قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية 2022 "سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جداً. بعد ذلك، في بداية 2023، وعلى كل حال هذا ما نتوقعه، في الربع الأول من 2023، يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان. سيحدث ذلك تدريجياً".
هل يتكيف الاقتصاد الروسي مع العقوبات الغربية؟
انخفض الإنتاج الصناعي في روسيا 0.5 % في تموز/يوليو على أساس سنوي، كما أفادت وكالة الإحصاء الرسمية الأربعاء، وهو رقم أقل من المتوقع قد يشير إلى أن الاقتصاد يتكيف مع العقوبات.
وهذا الرقم الذي نشرته وكالة "روسستات" يعني أن الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر يدل على أداء الاقتصاد، انخفض على أساس سنوي لكنه ارتفع بنسبة 1.8 % مقارنة بحزيران/يونيو 2022.
ومن بين القطاعات الأكثر تضرراً إنتاج السيارات الذي سجل في تموز/يوليو 2022 انخفاضاً بنسبة 80.6 % مقارنة بتموز/يوليو 2021. ومع ذلك، ارتفع حجم الإنتاج بنسبة 44.5 % مقارنة بحزيران/يونيو 2022.
وتظهر هذه الأرقام أنه في حين أن العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو بسبب غزوها أوكرانيا تستمر في وضع الاقتصاد الروسي تحت الضغط، فهي لم تحقق حتى الآن التأثير المدمر الذي توقعه البعض.
وكانت لجنة من المحللين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم قد توقعت انخفاضاً بنسبة 2.3 % في الإنتاج الصناعي على أساس سنوي في تموز/يوليو. وفي حزيران/يونيو، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 % على أساس سنوي، وفقاً للرقم الذي عدل صعوداً الأربعاء من "روسستات".
واجهت روسيا بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العديد من العقوبات الغربية التي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد للشركات في العديد من القطاعات، وقد شملت حظراً على الصادرات الرئيسية التي أدت إلى زيادة التضخم المرتفع أصلا منذ جائحة كوفيد-19.
البيت الأبيض: روسيا تخطط لإجراء استفتاءات في مناطق أوكرانيا "خلال أيام أو أسابيع"
قال مسؤول كبير في الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تحضر لإجراء استفتاءات في مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا "خلال أيام أو أسابيع".
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي إن لدى واشنطن معلومات تفيد بأن "روسيا تحضر لإجراء هذه الاستفتاءات في خيرسون وزابوريجيا وما يسمى جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين".
وأضاف كيربي أن القيادة الروسية طلبت من المسؤولين المحليين تنظيم استفتاءات مزوّرة أيضاً في منطقة خاركيف بالأخص، وتلك الاستفتاءات قد تبدأ "خلال أيام أو أسابيع".
زيلينسكي: مقتل 22 على الأقل في هجوم روسي على محطة للقطارات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور بالفيديو إن عدد قتلى هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية في شرق البلاد يوم الأربعاء ارتفع إلى 22، من تقديرات أولية أفادت بمقتل 15.
وكان زيلينسكي أعلن ليل الأربعاء-الخميس أن روسيا استهدفت بالصواريخ قطاراً في بلدة تشابلين على بعد نحو 145 كيلومتراً غربي دونيتسك بشرق أوكرانيا، مضيفاً أن النار شبت في أربع عربات.
اتصال هاتفي مرتقب بين بايدن وزيلينسكي
من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد إعلان البيت الأبيض عن 3 مليارات دولار أخرى كمساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا، وفق مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي، إن الولايات المتحدة ستواصل "حشد العالم الحر" و"حشد الحلفاء والشركاء" لدعم أوكرانيا مع دخول الغزو الروسي شهره السابع.
وأضاف كيربي أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وزيلينسكي ستعيد تأكيد تلك الالتزامات وستزود الرئيس الأوكراني أيضاً بآخر المستجدات بشأن شحنات الأسلحة الأمريكية وتهنئه بعيد استقلال أوكرانيا.
وقال كيربي: "الرئيس يتطلع إلى ذلك" ، مؤكداً أن لا خطط سفر حالية للرئيس إلى كييف.
تقارير عن انفجارات في منطقة كييف
قال الجيش الأوكراني إن عدّة انفجارات دوت في ضاحية فيشغورود التي تقع شمال العاصمة كييف، بحلول الساعة الثالثة فجراً.
وقال مسؤول الإدارة العسكرية للمنطقة أوليكسي كوليبا عبر حسابه في تلغرام إن الجيش لديه معلومات عن عدة انفجارات في ضاحية فيشيغورود، بانتظار أن تتوضح الصورة.
وأضاف كوليبا أن أجهزة الإسعاف والطوارئ توجهت إلى مكان الانفجارات.