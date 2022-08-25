البيت الأبيض: روسيا تخطط لإجراء استفتاءات في مناطق أوكرانية خلال أيام أو أسابيع

- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الخميس إن روسيا تخطط لإجراء استفتاءات في مناطق أوكرانية تسيطر عليها وإن القيادة الروسية طلبت من المسؤولين البدء بالتحضير لها وإنها قد تجرى خلال أيام أو أسابيع.

- من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هذا الخميس، بعد إعلان البيت الأبيض الأربعاء عن 3 مليارات دولار أخرى كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، هي الأكبر منذ بدء الغزو الروسي حتى الآن.

- ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا بسبب هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية في شرق البلاد يوم الأربعاء إلى 22، بحسب ما أعلنه الرئيس الأوكراني في كلمته الليلية المعتادة.

- قال الجيش الأوكراني إن عدّة انفجارات دوت في ضاحية فيشغورود التي تقع شمال العاصمة كييف، بحلول الساعة الثالثة فجراً، الخميس. ولم تقصف روسيا ضواحي كييف إلا نادراً منذ انسحابها منها أوخر آذار/مارس الماضي.

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