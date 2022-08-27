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بلجيكا

بوريل: صربيا وكوسوفو تبرمان "اتفاقا لحرية التنقّل"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل   -   حقوق النشر  Virginia Mayo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن صربيا وكوسوفو توصلتا إلى تسوية خلاف عرقي بشأن تنقل المواطنين عبر حدودهما.

وكتب بوريل على تويتر "لدينا اتفاق... بموجب الحوار الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي، وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول-الخروج لحاملي بطاقات الهوية من كوسوفو" وإن كوسوفو وافقت على إجراء بالمثل.

وأضاف "صرب كوسوفو وغيرهم من المواطنين سيتمكنون من السفر بحرية بين كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم. وقد تلقى الاتحاد الأوروبي للتو ضمانات من رئيس الوزراء (ألبين) كورتي بهذا الصدد".

واندلع النزاع بعيد إعلان كوسوفو، التي يغلب على سكانها الألبان، استقلالها عن صربيا في العام 2008، وهو الأمر الذي رفضت بلغراد الإاعتراف به.

المصادر الإضافية • رويترز