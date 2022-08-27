بوريل: صربيا وكوسوفو تبرمان "اتفاقا لحرية التنقّل"

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن صربيا وكوسوفو توصلتا إلى تسوية خلاف عرقي بشأن تنقل المواطنين عبر حدودهما.

وكتب بوريل على تويتر "لدينا اتفاق... بموجب الحوار الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي، وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول-الخروج لحاملي بطاقات الهوية من كوسوفو" وإن كوسوفو وافقت على إجراء بالمثل.

وأضاف "صرب كوسوفو وغيرهم من المواطنين سيتمكنون من السفر بحرية بين كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم. وقد تلقى الاتحاد الأوروبي للتو ضمانات من رئيس الوزراء (ألبين) كورتي بهذا الصدد".

واندلع النزاع بعيد إعلان كوسوفو، التي يغلب على سكانها الألبان، استقلالها عن صربيا في العام 2008، وهو الأمر الذي رفضت بلغراد الإاعتراف به.