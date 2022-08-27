أوكرانيا تقول إن الوضع في منشأة زابوريجيا النووية لا يزال خطيراً للغاية

أوكرانيا تقول إن الوضع في منشأة زابوريجيا النووية لا يزال خطيراً للغايةمحادثة
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زيلينسكي: الوضع في زابوريجيا لا يزال خطيراً للغاية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضح في منشأة زابوريجيا النووية لا يزال "خطيراً للغاية" وذلك بعدما أعيد وصل المحطة الجمعة بشبكة الكهرباء بعد انقطاع تام في اليوم السابق اتُهم الروس بالوقوف خلفه.
وقال الرئيس الأوكراني:
أريد أن أؤكد أن الوضع ما زال خطيراً جداً ولهذا السبب من المهم أن تصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أسرع وقت ممكن وتساعد على إبقائها تحت السيطرة الأوكرانية.
ومساء الخميس الماضي قال زيلينسكي إنّ "روسيا وضعت الأوكرانيين، كما كلّ الأوروبيين، على شفا كارثة نووية". في المقابل اتهمت سلطات الاحتلال في مدينة إنرغودار حيث تقع المحطة، القوات الأوكرانية بقصف زابوريجيا مرة أخرى الجمعة.
الجمعة صدرت تقارير أيضاً جاء فيها أن السكان في محيط المنشأة يشترون حبوب اليود تحسباً لكارثة محتملة (رويترز)
ودعت الأمم المتحدة إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحطة من أجل ضمان أمنها، والسماح بإرسال بعثة تفتيش دولية. ونقلت وسائل إعلام الخميس عن مستشارة وزير الطاقة الأوكراني لانا زيركال قولها إنّ بعثة تفتيش تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستصل إلى المحطة "الأسبوع المقبل"، متهمةً الروس "بخلق عقبات مصطنعة" لعرقلة المهمة.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الخميس أنه لا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت، مشيراً إلى أن هناك "خطرًا فعلياً بوقوع كارثة نووية". وقال إنه يريد أن يترأس بنفسه المهمة في الموقع "في الأيام المقبلة".
افتتحت بولندا وسلوفاكيا الجمعة خط أنابيب للغاز يربط بين شبكتيهما بهدف تعويض نقص الإمدادات من روسيا وتعزيز أمن الطاقة في البلدين إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بأزمة طاقة في أوروبا.
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واشنطن تقول إن مواطناً أمريكياً "توفي" في أوكرانيا
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن مواطناً أمريكياً "توفي" مؤخراً في أوكرانيا، مضيفاً أن المسؤولين على اتصال بأسرته ويقدمون المساعدة القنصلية.
ولم يوضح المسؤول ما إذا كان المواطن الأمريكي مقاتلاً.
وقال المتحدث "نكرر مرة أخرى أنه يجب على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى أوكرانيا بسبب النزاع المسلح الدائر واستهداف مسؤولي الأمن الحكوميين الروس لمواطنين الأمريكيين، وأنه يجب على المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا المغادرة على الفور إذا تسنى ذلك بأمان باستخدام أي خيارات نقل تجارية أو غيرها من خيارات النقل البري الخاصة المتاحة".
زيلينسكي: أوكرانيا صدّرت مليون طنّ من المنتجات الزراعية بموجب اتفاق إسطنبول
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن أوكرانيا صدّرت إلى الآن مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود بموجب بنود اتفاق حبوب توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة.
وقال زيلينسكي في كلمة مسائية إنه تم إرسال 44 سفينة إلى 15 دولة. وأضاف أنه تم استلام 70 طلباً آخر لتحميل سفن، مؤكدا أن هدف كييف هو تصدير ثلاثة ملايين طن شهريا.
قال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، لإحدى القنوات الفرنسية إن تخلي (أوكرانيا) عن مشاركتها في حلف شمال الأطلسي "أمر حيوي الآن، لكنه بالفعل غير كاف من أجل إحلال السلام"، وأضاف أن روسيا ستواصل حملتها حتى تتحقق أهدافها.
مدفيديف الذي كان يعتبر واحداً من المسؤولين الليبراليين في روسيا، والذي نشبت خلافات محدودة بينه وبين بوتين عندما كان رئيساً لروسيا، تحول منذ بدء الحرب في أوكرانيا إلى واحد من أبرز الصقور المؤيدين للغزو الروسي.
أدناه ما قاله لإحدى القنوات الفرنسية: