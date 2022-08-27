أوكرانيا تقول إن الوضع في منشأة زابوريجيا النووية لا يزال خطيراً للغاية

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زيلينسكي: الوضع في زابوريجيا لا يزال خطيراً للغاية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضح في منشأة زابوريجيا النووية لا يزال "خطيراً للغاية" وذلك بعدما أعيد وصل المحطة الجمعة بشبكة الكهرباء بعد انقطاع تام في اليوم السابق اتُهم الروس بالوقوف خلفه.

وقال الرئيس الأوكراني:

أريد أن أؤكد أن الوضع ما زال خطيراً جداً ولهذا السبب من المهم أن تصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أسرع وقت ممكن وتساعد على إبقائها تحت السيطرة الأوكرانية.

ومساء الخميس الماضي قال زيلينسكي إنّ "روسيا وضعت الأوكرانيين، كما كلّ الأوروبيين، على شفا كارثة نووية". في المقابل اتهمت سلطات الاحتلال في مدينة إنرغودار حيث تقع المحطة، القوات الأوكرانية بقصف زابوريجيا مرة أخرى الجمعة.

الجمعة صدرت تقارير أيضاً جاء فيها أن السكان في محيط المنشأة يشترون حبوب اليود تحسباً لكارثة محتملة (رويترز)

ودعت الأمم المتحدة إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحطة من أجل ضمان أمنها، والسماح بإرسال بعثة تفتيش دولية. ونقلت وسائل إعلام الخميس عن مستشارة وزير الطاقة الأوكراني لانا زيركال قولها إنّ بعثة تفتيش تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستصل إلى المحطة "الأسبوع المقبل"، متهمةً الروس "بخلق عقبات مصطنعة" لعرقلة المهمة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الخميس أنه لا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت، مشيراً إلى أن هناك "خطرًا فعلياً بوقوع كارثة نووية". وقال إنه يريد أن يترأس بنفسه المهمة في الموقع "في الأيام المقبلة".