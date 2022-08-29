فيديو: طائرات من سلاح الجو العراقي في عهد صدام تم إخفاؤها تحت الرمال كي لا تعثر عليها قوات التحالف

ظلت القوات الجوية العراقية على الأرض خلال الحرب ضد قوات التحالف، ولكن الآن ظهرت بعض الطائرات بعد أن كانت مخبأة تحت الرمال.

قال مسؤولون أمريكيون إن فرق البحث الأمريكية، التي تبحث بعضها عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، عثرت على عشرات الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية العراقية مدفونة تحت الرمال.

تم العثور على العديد من طائرات ميغ-21 وميغ-25 الاعتراضية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة وطائرات هجومية من طراز سيو-25 عندما رأى المحققون بعض أطرافها تتمايل عبر الرمال في الصحراء بالقرب من مطار التقدم في الحبانية، غرب بغداد.

لم يتم استخدام الأسراب الجوية العراقية أبدًا خلال الحرب، وافترض المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن الطيارين ظلوا على الأرض لاعتقادهم بعدم مضاهاة القوة الجوية الأمريكية والبريطانية.

تم دفن العديد من الطائرات سليمة بأقل جهد لحمايتها من الرمال، حيث يختلف الرأي الرسمي حول ما إذا كانت الطائرة المدفونة يمكن أن تطير مرة أخرى.

وتشير تقديرات استخباراتية قبل الحرب في وقت سابق من هذا العام إلى أن نظام صدام حسين كان لديه حوالي 300 طائرة مقاتلة متبقية من حرب الخليج.

خلال الحرب، قصفت طائرات التحالف الحربية عدة طائرات على الأرض، ويقول مسؤولو القوات الجوية الأمريكية إنه لم يتم رصد أي طائرات عراقية تحلق في مهام قتالية خلال الحرب. ومع ذلك، أفلت كشف الطائرات المدفونة، حيث تم دفن بعضها أو إخفائها تحت الأشجار أو تغطيتها.

كانت الطائرات التي دمرت في حروب سابقة متناثرة في أرجاء المطار لتجعل من الصعب على القاذفات اختيار أهدافها. لكن ما لم تجده القوات الجوية الأمريكية خلال الحرب، وجده اللصوص العراقيون بعد ذلك. وقد تم نهب الطائرات التي تم دفنها دون أن تمس، وسُرق كل شيء ذو قيمة محتملة وتم بيعه في السوق السوداء.