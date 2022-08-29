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غانا

أسد يقتل رجلا دخل حظيرته في حديقة حيوانات في أكرا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
أسد
أسد   -   حقوق النشر  Michael Siebert de Pixabay

قُتل رجل في هجوم أسد داخل حديقة حيوانات في أكرا عاصمة غانا بعد دخوله حظيرة الحيوان، على ما أعلنت الوكالة الحكومية المكلفة حماية الحيوانات البرية.

وأشارت لجنة الغابات في غانا في بيان، إلى أن "سلطات حديقة حيوانات أكرا رصدت خلال دورية روتينية رجلاً في منتصف العمر يقفز فوق السياج الأمني ويدخل إلى حظيرة الأسد".

وأضافت اللجنة أن "الدخيل أصيب جراء تعرضه لهجوم من قبل أحد الأسود، وتأكدت وفاته متأثراً بجروحه، ونُقلت جثته إلى المشرحة".

ووُضع الأسد واللبؤة وشبلاهما موقتًا في قفص أثناء انتشال الجثة من الحظيرة. ولم تُحدد بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى دخول السياج. ودعت حديقة الحيوانات الشرطة لفتح تحقيق.