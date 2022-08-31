بايدن يدعو إلى "حوار وطني" في العراق خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي

تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن،بعد الاحداث الأخيرة التي شهدها العراق. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي إن بايدن أكد دعمه لعراق "مستقل وذي سيادة" كما جاء في "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.

وقال البيت الابيض في بيان إن بايدن والكاظمي "رحبا بعودة الأمن الى الشارع ودعا جميع القادة العراقيين الى البدء بحوار وطني يهدف الى بناء حل مشترك، في إطار الدستور والقوانين العراقية".

وقبل ساعات قالت آلينا رومانوسكي السفيرة الأمريكية في العراق على تويتر إن بلادها "تشارك في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية."

وقتل 30 شخصا وأصيب حوالى 600 من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال المواجهات التي اندلعت الاثنين واستمرت قرابة 24 ساعة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة وعناصر من القوى الأمنية والحشد الشعبي من جهة ثانية.