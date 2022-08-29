شاهد: يورونيوز تستطلع السيناريوهات المتوقعة في العراق في الساعات القادمة

مع تسارع الاحداث الميدانية في العراق بعد ما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، يبدو أن المشهد العراقي أضحى أكثر ضبابية اليوم، خاصة مع التصعيد الذي قام به أنصار الصدر اليوم واقتحامهم للقصر الحكومي، وردود الفعل الدولية التي ظهرت بعد مقتل ثمانية متظاهرين على الأقل في المنطقة الخضراء.

يورونيوز حاورت عددا من المراقبين للشأن العراقي لمعرفة ما يمكن أن يحدث في قادم الساعات، حيث كانت التوقعات متباينة بشأن قرار الصدر الاعتزال الذي يتوقع أن يعدل عنه في الأيام القادمة، وبينما رأى البعض ألا تصعيد سيحدث، قال آخرون إن التصعيد من عدمه مرتبط بقرار حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

فقد قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي إن اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد يكون وقتيا، لكن له تأثيره في المشهد السياسي العراقي.

وكان الصدر قد اعتزل العمل السياسي في أكثر من مناسبة على مدى الأعوام السابقة.

وتوقع الجنابي في حديث مع يورونيوز "أن ينضم المحتجون من حركة تشرين إلى أتباع التيار الصدري"، الأنصار الذين هم الآن دون قيادة واضحة بعد أن ألغى الصدر اللجنة التنسيقية للتظاهرات التي كانت تقودهم، وهذا الأمر تستبعده عديد القيادات (المنقسمة) لثورة تشرين، رغم مشاركة بعضهم بالفعل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أنه "رغم عدم وجود قيادة فإن المظاهرات لن تخرج عن السلمية التي طالما دعا إليها زعيم التيار الصدري"، متوقعا أن يقوم الإطار التنسيقي، العدو اللدود للتيار الصدري، باتخاذ خطوات تصعيدية.

التصعيد بدأ بالفعل

بدأ ما كان يخشاه الكثير من العراقيين، بعد مقتل عدد من المتظاهرين على يد ميليشيات أطلقت عليهم النار، بحسب شهود عيان، بعد اقتحام أنصار التيار الصدري للقصر الحكومي ظهر اليوم.

مصادر رفضت الكشف عن اسمها قالت إن الكثير من سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر نزلت إلى الشوارع، الأمر الذي اكده شهود عيان.

لكن هذا التصعيد قد ينتهي غدا (الثلاثاء) بحسب رأي سامان نوح الكاتب والصحفي المختص في شؤون كردستان، الذي قال ليورونيوز: " إن المحكمة الاتحادية ستعطي قراراها الثلاثاء بشأن الدعوى التي قدمها التيار الصدري بحل البرلمان". ويرى نوح "أن المحكمة الاتحادية في حال قررت حل البرلمان أو أي قرار بهذا الشأن، سوف يدخل العراق في فترة هدوء لغاية الاتفاق على تسوية بشأن الانتخابات المبكرة، وأي قرار بعكس ذلك فهذا يعني حصول تصعيد آخر"، بحسب سامان.

وتوقع نوح أن يعدل الصدر عن قرار اعتزاله بعد فترة، قائلا إنه سيعود للمشهد السياسي كما فعل سابقا، لأن ردة فعله اليوم كانت بسبب استقالة المرجع كاظم الحائري الذي يقلده الصدريون، والذي طلب في بيان أن يتبع مقلدوه من الآن وصاعدا علي خامنئي، وألمح كذلك إلى عدم مقدرة السيد مقتدى الصدر على الاجتهاد.

أما الكاتب والصحفي شمخي جبر فيرى أن الطبقة السياسية في العراق لا تجيد إلا صناعة الأزمات، معتبرا في حديثه ليورونيوز أن الأمور وصلت إلى حد التماس بين الأطراف المتصارعة في ظل الفوضى والانفلات، وأن العديد من الأطراف السياسية تخشى الصدر لما يمتلكه من قاعدة شعبية واسعة