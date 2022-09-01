الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: قوات إثيوبية وإريترية تشن هجوما في الإقليم

قال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يوم الخميس إن قوات إثيوبية وإريترية شنت هجوما في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا واستهدفت قوات الجبهة٫ ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا النبأ على نحو مستقل.

وقال المتحدث جيتاتشو رضا على تويتر إن قوات البلدين "شنت هجوما كبيرا من أربعة محاور في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة أديابو في شمال غرب تيغراي".

وقال أحد موظفي الإغاثة الإنسانية في بلدة شيري لرويترز إن السائقين القادمين من المنطقة أبلغوا عن قصف عبر الحدود يوم الأربعاء، كما تحدث مع شاهد قال إن القصف المدفعي العنيف على بلدة شيرارو بالقرب من الحدود الإريترية بدأ في حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.

وأكد زعيم ميليشيات في مدينة جوندار في أمهرة، لديه سبل للاتصال بالخطوط الأمامية للقتال، وقوع "قصف عنيف من جانبنا" استهدف خنادق الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حول بلدة شيرارو في المنطقة نفسها.

وقال إن الجيش الإثيوبي اشتبك مع قوات تيغراي يوم الأربعاء، وإن مقاتلين جرحى من القوات الحكومية يتلقون العلاج في حميرا. وذكر أن المستشفى تلقى أوامر بنقل المرضى المدنيين.

ولم يتسن لرويترز التأكد من هذه التقارير بشكل مستقل. ولا توجد اتصالات هاتفية في تيغراي منذ انسحاب القوات الحكومية قبل أكثر من عام. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليقسي تولو ولا المتحدث العسكري الكولونيل جيتنت أدان ولا المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم على الفور على طلبات للتعليق، لكن الحكومة أصدرت بيانا أمس الأربعاء تتهم فيه قوات تيغراي بشن العديد من الهجمات.

كما لم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني جبريميسكيل بعد على طلبات للتعليق.