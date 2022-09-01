مادة طبيعية قد تساعد في القضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

اكتشف باحثون أن مادة طبيعية توجد في لحاء بعض الأشجار قادرة على قتل البكتيريا المقاومة للأدوية، مما يجعلها أداة رئيسية محتملة في مكافحة الجراثيم المقاومة.

وأظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة وجامعة "ناريسوان وبيبولسونغ كرام راجابهات" في تايلاند أن الهيدروكينين، الذي يمكن استخدامه بالفعل لعلاج الملاريا لدى البشر، لديه قدرة على قتل الجراثيم.

ووجد الفريق أن الهيدروكينين كان فعالًا ضد مسببات الأمراض المقاومة للأدوية المتعددة والمعروفة بالزائفة الزنجارية أو pseudomonas aeruginosa من بين كائنات حية دقيقة أخرى. وتؤدي التهابات الدم المرتبطة بالبكتيريا الزائفة الزنجارية إلى معدلات وفيات عالية تتراوح بين 30 و 50 بالمائة.

وقال الدكتور روبرت بالدوك من كلية الصيدلة والعلوم الطبية الحيوية بجامعة بورتسموث: "باستخدام تجارب قتل البكتيريا، وجدنا أن الهيدروكينين كان قادرًا على قتل العديد من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك بكتيريا الزائفة الزنجارية الشائعة المقاومة للأدوية المتعددة".

وأضاف: "بالأخص، اكتشفنا أيضًا أن إحدى الآليات الرئيسية التي تستخدمها هذه البكتيريا للهروب من النشاط القاتل للعقار زادت مع العلاج - مما يشير إلى استجابة قوية من البكتيريا. من خلال دراسة هذه المادة بشكل أكبر، نأمل أنها قد تقدم في المستقبل مسارا علاجيا إضافيا في مكافحة الالتهابات البكتيرية."

الخطر المتنامي للميكروبات المقاومة

تعد الميكروبات التي تقاوم الأدوية تهديدًا عالميًا عاجلاً للصحة العامة، حيث تقتل ما لا يقل عن 1.27 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وارتبطت بحوالي 5 ملايين حالة وفاة في عام 2019، وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

يحدث هذا عندما تتحور البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بمرور الوقت ولا تعود تستجيب للأدوية. هذا يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة ويزيد من خطر انتشار العدوى الشديدة وخطر الوفاة.

من أكبر 10 تهديدات للصحة العامة

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن مقاومة مضادات الميكروبات واحدة من أكبر عشرة تهديدات عالمية للصحة العامة تواجه البشرية. وقد لوحظ ارتفاع معدلات المقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة بشكل متكرر لعلاج الالتهابات البكتيرية الشائعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، وتعفن الدم (الإنتان)، والأمراض المنقولة جنسياً (STIs)، وبعض أشكال الإسهال، حسبما تقول منظمة الصحة العالمية.

وحسب المنظمة الأممية فإن هذا يشير إلى بدء نفاد المضادات الحيوية الفعالة، مضيفة بندرة التجارب السريرية لمضادات جديدة للميكروبات في الحالي.

وقال الدكتور جيراباس جونغجويتيمول من قسم التكنولوجيا الطبية في جامعة ناريسوان: "يهدف بحثنا المستقبلي إلى الكشف عن الهدف الجزيئي للهيدروكينين، سيساعد هذا في فهمنا لكيفية عمل المادة ضد البكتيريا المسببة للأمراض وكيفية استخدامه في بيئة سريرية."