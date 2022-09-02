شاهد: انتقالات رنانة لهالاند وليفاندوفسكي وأنتوني وبقاء رونالدو

أغلق باب الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية الخميس بعد نشاط إنجليزي كثيف، نزوح هجومي من ألمانيا، حركة ماكرة لبرشلونة في إسبانيا، سعي مستمر لاستعادة شباب السيدة العجوز في إيطاليا ورغبة دائمة لسان جيرمان الفرنسي بتسلق السلم القاري.

إنجلترا: هالاند نجم جديد، رونالدو بقي و"أوبا" عاد

كان تعاقد مانشستر سيتي مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، تمهيداً لما سيكون فترة انتقالات قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أنفقت أنديته قرابة ملياري يورو.

إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي يسجل الهدف الثالث لفريقه خلال مباراة أمام نوتنغها. 2022/08/31 ديف تومسون/أ ب

وخلافاً لعادته وقبل حصوله على لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو معاراً من يوفنتوس الإيطالي في اللحظات القليلة المتبقية على النافذة، قرّر ليفربول المجازفة مادياً في السوق بانفاقه 100 مليون يورو من أجل ضم الأوروغوياني داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يسير على خطاه غريمه مانشستر يونايتد بتعاقده مع الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام في صفقة حسمت الخميس في اليوم الأخير وبعقد حتى 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي.

مهاجم أياكس أنتوني (يسار) يتنافس ضد الدنماركي جاكوب راسموسن خلال مباراة ضد فيتيس أرنهيم في دي كويب في روتردام. 2021/04/18 موريس فان/أ ف ب

وكان تشلسي من أكثر الأندية انفاقاً هذا الصيف بعدما ضم رحيم سترلينغ والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومن بعدهما الفرنسي ويسلي فوفانا الذي بات الأربعاء أحد أغلى المدافعين في التاريخ (أكثر من 82 مليون يورو).

ورفع تشلسي حجم انفاقه هذا الصيف إلى 240 مليون جنيه بعد حسمه صفقة جديدة قبيل اقفال فترة الانتقالات، بإعادة أوباميانغ إلى الدوري الممتاز الذي تألق فيه بألوان الجار اللدود أرسنال قبل تركه الأخير من أجل برشلونة الإسباني.

وبعدما أضاف أنتوني إلى الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، الدنماركي كريستيان إريكسن، الهولندي تيريل مالاسيا والبرازيلي كازيميرو، أسدل مانشستر يونايتد الستار على نشاطه الكبير في سوق الانتقالات الصيفية من دون أن يخسر جهود نجمه رونالدو الذي كان طامحاً بالرحيل إلى فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يجد النادي الراغب بالمخاطرة من أجل ضمه، ما يعني أنه اضطر للبقاء حيث هو رغماً عنه.

ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس ، يسارًا، خلال مباراة أمام فيتيس. 2021/04/18 بيتر دجونغ/أ ب

ألمانيا: محاولة تعويض رحيل هدافين من العيار الثقيل

خسر الدوري الألماني جهود هدّافين من العيار الثقيل برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونيخ من أجل الالتحاق ببرشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو، بعدما أمضى ثمانية مواسم في بافاريا، وهالاند عن دورتموند.

ومن أجل تعويض رحيل ليفاندوفسكي، قام النادي البافاري بتعاقد ناجح تماماً بضم السنغالي ساديو مانيه من ليفربول، لكنه لم يكن الصفقة الأغلى هذا الصيف في ألمانيا، بل هذا الشرف حصل عليه المدافع الهولندي ماتَيّس دي ليخت الذي كلف بايرن 67 مليون يورو (وفق التقارير) لضمه من يوفنتوس الإيطالي.

روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ، أعلى اليسار ، يحاول تسديد رأسية إلى المرمى أمام بلاد الوليد. 2022/08/28. يوهان مانفورت/أ ب

وبدوره، اعتقد دورتموند أن وجد بديلاً لهالاند بضمه العاجي سيباستيان هالر من أياكس الهولندي، لكنه لم يكن محظوظاً بعدما تبين إصابة لاعبه الجديد بورم سرطاني في الخصية، ما اضطره إلى تعويضه بالفرنسي أنتوني موديست (34 عاماً) بعقد لموسم واحد.

إسبانيا: ليفانوفسكي وتشواميني عنوان الصيف

كان نشاط برشلونة في سوق الانتقالات عنوان هذا الصيف، إذ عرف رئيسه جوان لابورتا كيف "يتحايل" على الديون البالغة 1.35 مليار يورو، من خلال صفقات رعاية وبيع حصص وغيرها من الإجراءات المالية من أجل تأمين السيولة.

وهذه الاستراتيجية سمحت للنادي الكتالوني بانفاق 153 مليون يورو على خمسة تعاقدات، بينها ليفاندوفسكي والمدافع الفرنسي جول كونديه القادم من إشبيلية والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.

وكان النادي الكتالوني نشيطاً في سوق الانتقالات حتى الثواني الأخيرة، متخلياً عن الأمريكي سيرجينو ديست لصالح ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة وعن الدنماركي مارتن برايثوايت الذي غادر إلى الجار إسبانيول بعد فسخ عقده مع "بلاوغرانا" وعن أوباميانغ لصالح تشلسي في صفقة تضمن على الأرجح حصوله على الظهير الإسباني ماركوس ألونسو المحرر رسمياً من عقده مع النادي اللندني وفق ما أعلن الأخير. وعاد الظهير الأيمن هكتور بيليرين إلى الفريق الذي تركه حين كان في السادسة عشرة من عمره للدفاع عن ألوان أرسنال الإنجليزي عام 2012.

ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول ، يسارًا ، يحاول صد تسديدة من ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي. 2022/05/14 كيرستي وغلزورث/أ ب

وضمن سياسة إدارة النفقات والتخفيف من عبء الرواتب، بقي المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد معاراً للموسم الثاني توالياً من برشلونة، حيث عانى أصلاً لتقديم المستوى المرجو منه خلال موسمين ونصف الموسم بألوان "بلاوغرانا".

وكان وصول المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى فالنسيا من أبرز الصفقات الأخرى هذا الصيف، إلى جانب انتقال المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من ريال سوسييداد إلى نيوكاسل الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو، وحصول إشبيلية على خدمات المهاجم الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ على سبيل الإعارة من نيس الفرنسي.

فرنسا: سان جيرمان الأكثر نشاطاً كالعادة

كعادته، كان باريس سان جيرمان، اللاهث خلف لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، الأكثر نشاطاً وإنفاقاً في سوق الانتقالات مع حسمه الخميس صفقته السادسة لهذا الصيف بعد ضم لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولر الذي انضم إلى لاعبي الوسط البرتغاليين فيتينيا وريناتو سانشيس والإسباني فابيان رويس والمهاجم هوغو إيكيتيكيه والمدافع نوردي موكييلي.

وفيما تمسك بالثلاثي ميسي-نيمار-مبابي، تخلّص سان جيرمان من بعض اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات المدرب الجديد كريستوف غالتييه، مثل لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي الذي وقع مع فريقه السابق إيفرتون الإنجليزي، الألماني يوليان دراكسلر الذي أعير لبنفيكا البرتغالي، السنغالي الآخر عبدو ديالو المنضم إلى لايبزيغ الألماني معاراً أيضاً، والظهير الأيسر ليفين كورزاوا المنتقل إلى فولهام الإنجليزي بنظام الإعارة أيضاً.

عبدو ديالو لاعب باريس سان جيرمان، وديفيد موبيرج كارلسون لاعب أوراوا ريدز خلال مباراة ودية في طوكيو. 2022/07/23 أوجين هوشيكو/أ ب

وبعدما حسم صفقتين مهمتين بضم التشيلي أليكسيس سانشيس وجوردان فيريتو واستعارة العاجي إيريك بايي والبرتغالي نونو تافاريس، تخلص مرسيليا من راتب قلب الدفاع الكرواتي دويي تشاليتا-تسار ببيعه لساوثمبتون الإنجليزي، فيما فشل في بيع المهاجم السنغالي بامبا ديينغ لصالح منافسه المحلي نيس بعد فشل ابن الـ22 عاماً في تجاوز الفحص الطبي الروتيني.

إيطاليا: يوفنتوس ومهمة تعزيز الوسط

نشط يوفنتوس بشكل خاص في فترة الانتقالات الصيفية ضمن مسعاه لتعزيز خط وسطه، فاستعاد خدمات الفرنسي بول بوغبا وضم الكرواتي فيليب كوستيتش والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، فيما أمّن دفاعه بالبرازيلي بريمر وهجومه بالبولندي أركاديوش ميليك.

وضمن محاولة تعويض غياب ظهيره الدولي أليساندرو فلورنتسي المصاب، تعاقد ميلان البطل الخميس مع الأمريكي سيرجينو ديست من برشلونة، في وقت عزز الجار اللدود إنتر خط دفاعه في اللحظات الأخيرة قبل اقفال باب الانتقالات بضمه الدولي الإيطالي فرانتشيسكو أتشيربي بنظام الإعارة أيضاً من منافسه المحلي لاتسيو، محافظاً في الوقت ذاته على المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار الذي كان يشكل أحد الأهداف الأساسية لسان جرمان.