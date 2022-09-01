غزو أوكرانيا: كييف تتهم روسيا بقصف المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية

واتّهم الجيش الروسي الخميس القوات الأوكرانية بإرسال فريق من "المخرّبين" إلى قرب محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي يجري فيه فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى المنشأة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إ"نحو الساعة السادسة (الثالثة بتوقيت غرينتش)، نزلت مجموعتَي مخرّبين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصًا، من على متن سبعة قوارب (...) على بعد ثلاثة كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية". وأضافت الوزارة أنها اتّخذت "تدابير للقضاء على العدو".

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الخميس الإبقاء على زيارة فريقه إلى محطة زابوريجيا النووية التي تحتلّها القوات الروسية، رغم ورود معلومات عن ضربات تستهدف الطريق المؤدي إلى المحطة.

وقال غروسي للصحافيين من مدينة زابوريجيا الواقعة على بعد نحو 120 كلم من المحطة قبل انطلاق الموكب نحو هذه المنشأة، "كان هناك أنشطة عسكرية، بما في ذلك هذا الصباح، منذ بضع دقائق" لكن "لن نتوقف، نتحرّك". وأضاف "سنبدأ فورًا تقييم الوضع الأمني في المحطة".

واتّهمّت السلطات الأوكرانية الخميس روسيا بقصف مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي ستزورها بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس بلدية هذه المدينة من منفاه دميترو أورلوف على تطبيق تلغرام إنه منذ الصباح الباكر "يضرب (الروس) إنرغودار بواسطة قذائف الهاون وأسلحة رشاشة ويقصفونها بصواريخ"، مرفقًا المنشور بصور تُظهر مبانيَ متضررة وأعمدة دخان أسود.