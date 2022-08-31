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أوكرانيا
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غزو أوكرانيا: انطلاق فريق وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية

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بقلم:  يورونيوز
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فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية   -   حقوق النشر  AP Photo

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي صباح الأربعاء إن فريق تفتيش تابعا للوكالة في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا التي تعرضت لعمليات قصف في الأسابيع الأخيرة.

وقال غروسي للصحافيين في كييف قبيل انطلاقه "نحن نتحرك أخيرا بعد جهود استمرت لأشهر عدة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه إلى داخل محطة زابوريجيا النووية" وهي الأكبر في أوروبا.

ويحتل الجيش الروسي هذا الموقع منذ مطلع آذار/مارس بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأضاف غروسي "أدرك كليا أهمية هذه اللحظة ونحن مستعدون. الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة. سنعد تقريرا بعد مهمتنا. سنمضي بعض الأيام هناك".

وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استقبل الثلاثاء خبراء الوكالة مشددا على أن الأسرة الدولية يجب أن تحصل من روسيا على "نزع فوري للسلاح" في المحطة.

وأضاف أن هذا يشمل "انسحاب كل العسكريين الروس مع كل متفجراتهم وأسلحتهم" من هذا الموقع في جنوب أوكرانيا الذي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفه.

المصادر الإضافية • وكالات