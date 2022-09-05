ضابط أمن يعتدي على مواطنين في مركز تجاري بالكويت ووزارة الداخلية ترد

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، الجمعة 2 سبتمبر/أيلول 2022، موجة من الغضب يظهر فيه شخص يرتدي زياً عسكرياً وهو يستخدم القوة في أحد المحلات التجارية، ما دفع وزارة الداخلية في البلاد إلى التحرك.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية، في منشور على تويتر إن "قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق".

استغلال للسطلة

اعتبر نشطاء على مواقع التواصل أن فيديو الضابط الكويتي يعكس الاستغلال الخاطئ لبعض أفراد القوات الخاصة للبذلة العسكرية واستخدام السلطة للتعدي بقوة على المواطنين، إذ دفع الزبائن لتمرير أغراضه لتخطي طابور الدفع في مركز التسوق.

ووصف تيسير الرشيدان المعتدي بـ"ضابط بنجمة واحدة".

من جانبها، تتمنى أسرار زكريا الأنصاري أن يتم التحقيق في الأمر ومعاقبة الضابط، معلقة على بيان وزارة الداخلية الذي جاء فيه "لا أحد فوق القانون".

وقالت الداخلية الكويتية إنه بعد التحريات تبين أن "هذا الشخص من منتسبي الوزارة" وأنه تجري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.