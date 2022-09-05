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الصين
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زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب جنوب غرب الصين

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بقلم:  Euronews
صورة أرشيفية لعمال الإغاثة عقب زلزال في جنوب غرب الصين
صورة أرشيفية لعمال الإغاثة عقب زلزال في جنوب غرب الصين   -   حقوق النشر  أ ب

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات ظهر الاثنين اقليم سيتشوان الجبلي جنوب غرب الصين الذي يشهد بانتظام هزات أرضية على ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

ويقع مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,52 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، في محيط مدينة كامغدينغ.

ولم تشر السلطات إلى وقوع قتلى أو جرحى على الفور.

وشعر سكان مدن عدة في الإقليم بالزلزال ولا سيما العاصمة الإقليمية شنغدو الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر.

وقالت امرأة من سكان المنطقة لوكالة فرانس برس إن الهزة "كانت قوية نسبيا".

أضافت السيدة تشن التي لم تعط اسمها كاملا "جيراننا في الطابق الأرضي قالوا إنهم شعروا بالهزة بشكل كبير".

وعادة ما تسجل هزات عدة متفاوتة القوة شهريا في إقليم سيتشوان الجبلي المعروف عالميا بمحميات الباندا المقامة فيه.

في حزيران/يونيو الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 الإقليم ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى.