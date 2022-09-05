الكرملين: وقف إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم" سببه العقوبات الغربية

أكد الكرملين الإثنين أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط "نورد ستريم" الاستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية، لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "مشاكل ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل"، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز وسط خشية من أزمة على صعيد الطاقة هذا الشتاء.

وأضاف بيسكوف "تلك العقوبات (...) هي التي أدت الى الوضع الذي نشهده الآن".

كذلك، أكد "رفضه القاطع" ل"محاولات (الغربيين) المستمرة تحميل (موسكو) المسؤولية".

وقال بيسكوف إن "الغرب، وتحديدا الاتحاد الاوروبي في هذه الحالة، وكندا والمملكة المتحدة، مسؤول عن بلوغ الوضع مرحلة مماثلة".

وبرر مجددا وقف شحنات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نورد ستريم، والذي اعلن الجمعة الفائت، ب"الصيانة الجدية" التي يتطلبها في رأيه آخر توربين كان قيد الخدمة حتى الآن. وقال في هذا الصدد إن التوربين "يعمل في شكل سيء وتحصل فيه أعطال. وهذا يؤدي الى وقف الضخ".

من جانبها، اعلنت مجموعة غازبروم الروسية الجمعة أنها اكتشفت "تسربا للزيت" في التوربين خلال عملية صيانة في محطة ضغط تقع في روسيا.

وتؤكد موسكو خصوصا أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها إثر الهجوم الروسي على اوكرانيا تحول دون استعادة توربين صنعته شركة سيمنز وأرسل الى كندا لإصلاحه.

في المقابل، تؤكد المانيا أن روسيا هي التي تعطل إعادة التوربين.