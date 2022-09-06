رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس تتعهد بإخراج البلاد من عين العاصفة

في أول خطاب لها منذ تعيينها رئيسة لحكومة بريطانيا خلفا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون قالت ليز تراس إنها تتعهد بإخراج البلاد من عين العاصفة في إشارة للأزمات التي توجهها الممكلة المتحدة وعلى رأسها أزمة التضخم الذي وصلت نسبته إلى 10% وهناك من يتوقع له أن يصل إلى 20% العام المقبل.

وقالت تراس إنها ستجعل من أزمة الطاقة والاقتصاد والصحة العامة عل قائمة أولويتها.

وعلى صعيد المواقف الدولية من تولي تراس رئاسة الحكومة قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل هاتفيا برئيسة الوزراء البريطانية لأنه يريد تعميق العلاقة مع المملكة المتحدة على حد تعبيره.