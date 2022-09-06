غزو أوكرانيا: ماكرون بحث هاتفياً مع زيلينسكي الوضع في محطة زابوريجيا النووية

أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث الإثنين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الحاجة الملحّة للحفاظ على سلامة" المنشآت النووية في أوكرانيا.

وعلى غرار مكالمتهما الهاتفية السابقة في 16 آب/أغسطس، بحث الرئيسان الوضع في زابوريجيا، محطة الطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي فُصل عن شبكة الكهرباء الإثنين آخر مفاعل كان لا يزال يعمل فيها.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون "ذكّر بالحاجة الملحّة للحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها واللذين لا يمكن أن يتحقّقا إلا بانسحاب القوات الروسية".

وأضاف البيان أنّ الرئيس الفرنسي "أكّد مجدّداً تصميمه على أن يتمّ احترام السيادة الأوكرانية على المحطّة".

وفي كييف، أعلن الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي اليومي أنّ تقرير بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زار وفد منها المحطة النووية نهاية الأسبوع الماضي "يُتوقّع أن يصدر غداً" الثلاثاء.

وأضاف "أتمنّى أن يكون موضوعياً".

وعن فصل المفاعل النووي عن الشبكة قال زيلينسكي "مجدّداً وللمرة الثانية فإنّ المحطة كانت، بسبب استفزاز روسي، على شفير كارثة نووية".

وفي مكالمتهما الهاتفية استوضح الرئيس الفرنسي نظيره الأوكراني عن احتياجات بلاده العسكرية والإنسانية والاقتصادية، مؤكّداً "دعم فرنسا الكامل لاستعادة أوكرانيا لأبسط حقوقها، بدءاً بسيادتها وأمنها ووحدة أراضيها".

من جهته، قال زيلينسكي إنه أجرى "محادثات مهمّة للغاية" مع ماكرون استمرّت زهاء ساعة ونصف الساعة.

تقرير الوكالة الذرية

وتقدّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا.

وكتبت الوكالة في تغريدة مساء الاثنين إن مديرها العام "رافاييل غروسي سينشر الثلاثاء تقريرًا حول الوضع على صعيد السلامة والأمن والضمانات في أوكرانيا بما في ذلك خصوصًا خلاصات بعثته إلى زابوريجيا وسيُقدّم تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المهمّة التي أُجريت في المحطة".

وسيصدر المدير العام @rafaelmgrossi تقريراً يوم الثلاثاء عن حالة الأمان والأمن والضمانات في #أوكرانيا - بما في ذلك استنباطات البعثة التي قادها إلى محطة #زابوريجيا - وسيقدِّم إحاطة في وقت لاحق من نفس اليوم أمام مجلس الأمن التابع @للأمم_المتحدة (#UNSC) عن هذه البعثة. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 5, 2022

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين عن هذا التقرير "آمل أن يكون موضوعيًا".