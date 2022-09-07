تشلسي يقيل مدربه الألماني توماس توخل

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي الاربعاء إقالة مدربه الألماني توماس توخل لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء في بيان للنادي اللندني أنه "انفصل عن المدرب توماس توخل" في أعقاب الهزيمة أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر الثلاثاء في افتتاح دوري أبطال أوروبا.

وصل توخل إلى تشلسي في كانون الثاني/يناير 2021 خلفًا لفرانك لامبارد وقاد الفريق بعد أشهر فقط إلى لقب دوري الابطال على حساب مانشستر سيتي في النهائي.

ويحتل البلوز المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ثلاثة انتصارات، تعادل وخسارتين.

وتابع النادي في البيان "سيحظى توماس عن جدارة بمكانة في تاريخ تشلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

وتابع "بعد 100 يوم على تولي المجموعة المالكة الجديدة إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدمًا، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذه الخطوة".

وكان توخل (49 عامًا) مرتبطًا بعقد مع النادي حتى 2024 وهو يرحل بعد أن أنفقت الإدارة في الصيف قرابة 300 مليون يورو لضم لاعبين جدد أمثال رحيم ستيرلينغ، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، الفرنسي ويسلي فوفونا والسنغالي خاليدو كوليبالي.

لكن يبدو أن الخسارة في زغرب الثلاثاء كانت قاتلة بالنسبة للمالك الجديد الأمريكي تود بويلي.

على تشلسي إيجاد مدرب جديد علمًا أنه يحل على فولهام في الدوري الممتاز السبت قبل أن يستقبل سالزبورغ النمسوي في الجولة الثانية من دوري الأبطال الأربعاء المقبل.

قال في البيان "سيتولى الجهاز الفني في تشلسي مسؤولية الفريق للتدريب والتحضير لمبارياتنا القادمة علمًا أن النادي يتحرك بسرعة لتعيين مدرب جديد".