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اليونان

واشنطن تعتبر أن تحذيرات إردوغان لليونان "غير مفيدة"

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية من طراز Tonnerre في الوسط وفرقاطة "لافاييت" الفرنسية إلى اليسار ترافقها سفن عسكرية يونانية وفرنسية خلال مناورة بحرية في شرق البحر المتوسط
حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية من طراز Tonnerre في الوسط وفرقاطة "لافاييت" الفرنسية إلى اليسار ترافقها سفن عسكرية يونانية وفرنسية خلال مناورة بحرية في شرق البحر المتوسط   -   حقوق النشر  أ ب

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء، إن تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لليونان بشأن النزاعات البحرية "غير مفيدة" ودعت البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تسوية الخلافات بطرق دبلوماسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال عن تصريحات إردوغان "في وقت غزت فيه روسيا مرة أخرى دولة أوروبية ذات سيادة، التصريحات التي يمكن أن تثير خلافات بين الحلفاء في الناتو غير مفيدة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تواصل تشجيع حلفائنا في الناتو على العمل معا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وحل الخلافات دبلوماسيا".

وكان إردوغان صرح خلال تجمع السبت أن اليونان ستدفع "ثمنا باهظا" لمضايقتها طائرات مقاتلة تركية فوق بحر إيجه، مشيرا إلى استيلاء تركيا في 1922 على مدينة سميرنا - ازمير حاليا - اليونانية التاريخية، وهي ذكرى مريرة لليونانيين.

وقالت تركيا، إن اليونان استخدمت نظاما دفاعيا جويا روسي الصنع لمضايقة الطائرات التركية وتقول إن أنقرة تنشر قواتها على جزر في بحر إيجه في انتهاك لمعاهدات السلام.

ترفض اليونان ذلك وتتهم تركيا في أغلب الأحيان بإثارة توتر بما في ذلك من خلال طلعات جوية فوق جزر يونانية.