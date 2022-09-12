تعرف على الملوك الذين حافظوا على عروشهم لفترة طويلة

أدى رحيل الملكة البريطانية إليزابيث الثانية التي تربعت على عرش مملكتها لـ70 عاما، إلى تعديل قائمة أطول الملوك مكوثا على عروشهم، فصار الآن سلطان برناي صاحب الرقم القياسي.

فيما يلي القائمة المحدثة (بعد قائمة عام 2019) لهؤلاء الملوك الذين حافظوا على عروشهم.

الحاج حسن البلقية..سلطان بروناي منذ أكثر من 54 سنة

يتربع الحاج حسن البلقية على سلطنة بروناي منذ العام 1967، أي يتقلد منصبه لأكثر من 54 عامًا على رأس هذه الدولة التي استقلت عام 1984.

إنه السلطان التاسع والعشرون لهذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ عام 1967، لكنه بلا شك هو الشخص الذي حكم هناك لأطول فترة.

وصول سلطان بروناي حسن البلقية إلى مطار واتاي الدولي في فينتيان، لاوس، الأحد 4 نوفمبر 2012 AP Photo

مارغريت الثانية..ملكة الدنمارك منذ 50 سنة

يعد حكم مارغريت الثانية ثاني أطول فترة حكم، على عرش الدنمارك منذ عام 1972

لقد احتفلت للتو باليوبيل الذهبي ولا تنوي مارغريت الثانية، البالغة من العمر 82 عامًا ، التنازل عن العرش. لكن ابنها الأكبر فريدريك ولي العهد، هو الذي يلتزم شيئا فشيئا بجميع الارتباطات الملكية.

ملكة الدنمارك مارغريت الثانية خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتولي العرش، كوبنهاغن، السبت 10 سبتمبر 2022 AP Photo

كارل السادس عشر غوستاف..ملك السويد منذ 48 سنة

اعتلى العرش في السويد بعد وفاة جده غوستاف السادس أدولف في سبتمبر أيلول من عام 1973، كارل السادس عشر غوستاف ذو 76 عاما هو قريب الملكة الدنماركية.

من المتوقع أن تخلفه ابنته الكبرى الأميرة فيكتوريا.

ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر، خلال الاحتفالات بعيد ميلاده الخامس والسبعين، في القصر الملكي في ستوكهولم، السويد، الجمعة 30 أبريل 2021 AP Photo

هارالد الخامس..ملك النرويج منذ 31 سنة

تولى هارالد الخامس العرش في النرويج في17 يناير 1991.

هارالد الخامس يبلغ من العمر 85 عامًا. كان لديه ولدان، مارثا لويز وهاكون. هذا الأخير (وليس أخته الكبرى) هو الذي من المفترض أن يرث التاج.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم هؤلاء الملوك في أوروبا يتمتعون فقط بمركز فخري وليس لديهم سلطة.

وصول الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النرويج إلى احتفالات قصر كريستيانسبورج في كوبنهاغن، الأحد 11 سبتمبر 2022 AP Photo

ليتسي الثالث..عاهل ليسوتو منذ 26 سنة

اعتلى ديفيد موهاتو بيرينغ سييسو عرش ليسوتو بعد وفاة والده الملك موشوشو الثاني في يناير 1996.

ظل في منصبه لأكثر من 26 عامًا، وحكم البلاد باسم ليتسي الثالث، ويبلغ من العمر 59 عامًا.

ليتسي الثالث من ليسوتو يحضر جنازة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا لمانديلا في كونو، جنوب أفريقيا، الأحد 15 ديسمبر 2013 AP Photo

عبد الله الثاني..ملك الأردن منذ أكثر من 23 عامًا

يتولى الملك الأردني عبد الله الثاني العرش منذ فبراير 1999، أي منذ أكثر من 23 عامًا، خلفا لوالده الملك حسين.

عبد الله الثاني يبلغ من العمر 60 عامًا.

العاهل الأردني عبد الله الثاني لدى وصوله إلى قصر الإليزيه لعقد اجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، باريس، الأربعاء 17 سبتمبر 2014 AP Photo

محمد السادس..ملك المغرب منذ 23 سنة

محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون من سلالة العلويين. خلف والده الملك الحسن الثاني الذي توفي في تموز يوليو 1999. وكان الحسن الثاني قد حكم لمدة 38 عاما.

محمد السادس يبلغ من العمر الآن 59 عامًا.