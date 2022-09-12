تعرف على الملوك الذين حافظوا على عروشهم لفترة طويلة

تعرف على الملوك الذين حافظوا على عروشهم لفترة طويلةمحادثة
أدى رحيل الملكة البريطانية إليزابيث الثانية التي تربعت على عرش مملكتها لـ70 عاما، إلى تعديل قائمة أطول الملوك مكوثا على عروشهم، فصار الآن سلطان برناي صاحب الرقم القياسي.
فيما يلي القائمة المحدثة (بعد قائمة عام 2019) لهؤلاء الملوك الذين حافظوا على عروشهم.
الحاج حسن البلقية..سلطان بروناي منذ أكثر من 54 سنة
يتربع الحاج حسن البلقية على سلطنة بروناي منذ العام 1967، أي يتقلد منصبه لأكثر من 54 عامًا على رأس هذه الدولة التي استقلت عام 1984.
إنه السلطان التاسع والعشرون لهذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ عام 1967، لكنه بلا شك هو الشخص الذي حكم هناك لأطول فترة.
مارغريت الثانية..ملكة الدنمارك منذ 50 سنة
يعد حكم مارغريت الثانية ثاني أطول فترة حكم، على عرش الدنمارك منذ عام 1972
لقد احتفلت للتو باليوبيل الذهبي ولا تنوي مارغريت الثانية، البالغة من العمر 82 عامًا ، التنازل عن العرش. لكن ابنها الأكبر فريدريك ولي العهد، هو الذي يلتزم شيئا فشيئا بجميع الارتباطات الملكية.
كارل السادس عشر غوستاف..ملك السويد منذ 48 سنة
اعتلى العرش في السويد بعد وفاة جده غوستاف السادس أدولف في سبتمبر أيلول من عام 1973، كارل السادس عشر غوستاف ذو 76 عاما هو قريب الملكة الدنماركية.
من المتوقع أن تخلفه ابنته الكبرى الأميرة فيكتوريا.
هارالد الخامس..ملك النرويج منذ 31 سنة
تولى هارالد الخامس العرش في النرويج في17 يناير 1991.
هارالد الخامس يبلغ من العمر 85 عامًا. كان لديه ولدان، مارثا لويز وهاكون. هذا الأخير (وليس أخته الكبرى) هو الذي من المفترض أن يرث التاج.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم هؤلاء الملوك في أوروبا يتمتعون فقط بمركز فخري وليس لديهم سلطة.
ليتسي الثالث..عاهل ليسوتو منذ 26 سنة
اعتلى ديفيد موهاتو بيرينغ سييسو عرش ليسوتو بعد وفاة والده الملك موشوشو الثاني في يناير 1996.
ظل في منصبه لأكثر من 26 عامًا، وحكم البلاد باسم ليتسي الثالث، ويبلغ من العمر 59 عامًا.
عبد الله الثاني..ملك الأردن منذ أكثر من 23 عامًا
يتولى الملك الأردني عبد الله الثاني العرش منذ فبراير 1999، أي منذ أكثر من 23 عامًا، خلفا لوالده الملك حسين.
عبد الله الثاني يبلغ من العمر 60 عامًا.
محمد السادس..ملك المغرب منذ 23 سنة
محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون من سلالة العلويين. خلف والده الملك الحسن الثاني الذي توفي في تموز يوليو 1999. وكان الحسن الثاني قد حكم لمدة 38 عاما.
محمد السادس يبلغ من العمر الآن 59 عامًا.