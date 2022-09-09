مونديال قطر 2022: السماح ببيع "الجعة"..بشروط

أعلن الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر أن البنية التحتية جاهزة بشكل كامل لاستضافة البطولة، قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق المهرجان الكروي التاريخي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عن المستجدات الخاصة بترتيبات كأس العالم في قطر والتفاصيل المتعلقة بالمونديال، مثل أماكن الإقامة والتذاكر وبطاقة "هيّا" المخصصة لجماهير المونديال.

وأكد الخاطر أن هناك "مفهوماً خاطئاً" بشأن بيع المشروبات الكحولية، واصفاً ذلك بأنه أحد الانتقادات "غير العادلة" التي تواجهها قطر" قلنا دائماً إن بيع المشروبات الكحولية أمر متاح هنا في قطر. وقلنا أيضاً إنه خلال كأس العالم سنجعلها متاحة في مناطق محددة للجماهير"

واضاف "أعتقد أن هناك سوء فهم فيما يتعلق ببيع الكحول في الملاعب، نعمل مثل أي كأس عالم أخرى حيث يكون هذا شيئاً عادياً، ولا يختلف عن أي كأس عالم أخرى."

وعلى الرغم من أن قطر لا تحظر الكحوليات مثل المملكة العربية السعودية والكويت، فإن تناولها في الأماكن العامةغير قانوني، لكن بالنسبة لكأس العالم ، ستباع الجعة أيضاً في مناطق خاصة حول ملاعب البطولة الثمانية قبل وبعد المباريات، في منطقة مشجعي فيفا وبعض المناطق المخصصة لذلك.

تفرض العديد من الدول قيوداً على مبيعات الجعة في الأحداث الرياضية. في مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، لا يُسمح للجماهير بالشرب على مرمى البصر من الملعب.

وقال الخاطر إنه من بين 3 ملايين تذكرة خاصة بالبطولة، بيع مليونان و450 ألف بطاقة، وستنطلق المبيعات الأخيرة نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن قطر تتصدر الدول الأكثر شراء للتذاكر والولايات المتحدة تحتل المركز الثاني.

بدوره، شدد مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية القطرية جاسم السيد على أهمية بطاقة "هيّا" ومميزاتها لأنها بمثابة تأشيرة دخول الزوار إلى قطر.

من جهته، قال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ياسر الجمال إنه ستكون هناك خاصية جديدة في بطاقة "هيّا" تخص السكن بالنسبة للمشجعين القادمين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن لحامل بطاقة "هيّا" الحق في استضافة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول دولة قطر، موضحا أن أسعار السكن خلال المونديال تبدأ من 80 دولارا وستوفر أماكن إقامة إضافية للمشجعين ابتداءً من هذا الأسبوع.