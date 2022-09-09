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ألمانيا

جريحان جراء هجوم بسكين في ألمانيا والشرطة تقتل المنفذ

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الشرطة الألمانية.
الشرطة الألمانية.   -   حقوق النشر  أ ب

طعن رجل مسلح بسكين مساء الخميس شخصين في مدينة بجنوب ألمانيا قبل أن يُقتل برصاص الشرطة التي تقول إنها تحقق بوجود "سياق إسلامي أو إرهابي" محتمل.

وهاجم الرجل البالغ 30 عاما عددا من المارة "بسكين واحد على الأقل" قرب محطة أنسباخ وهي بلدة في بافاريا ليست بعيدة عن نورمبرغ، وفقا لبيان الشرطة المحلية. وأصيب شخصان لكن حياتهما ليست في خطر بحسب المصدر ذاته. 

وأشار البيان إلى أن المنفذ "هاجم رجال الشرطة" أثناء تدخلهم ففتحوا النار عليه وأصابوه بجروح قاتلة.

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وقال شهود عيان إن "الرجل هتف أيضا بعبارة الله أكبر مرات عدة أثناء تنفيذ الوقائع"، بحسب ما نقلت عنهم الشرطة التي أوضحت أنها تحقق في "ما إذا كانت للجريمة صلة بسياق إسلامي أو إرهابي".

المصادر الإضافية • أ ف ب