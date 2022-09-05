بدء محاكمة المتهمين الثمانية بالوقوف وراء هجوم شاحنة نيس عام 2016

يخضع ثمانية أشخاص للمحاكمة اليوم لدورهم المزعوم في هجوم نيس الإرهابي عام 2016، وهو ثاني أكثر الهجمات دموية على الأراضي الفرنسية.

سيمثل ستة رجال وامرأة أمام المحكمة بتهمة التآمر لمساعدة الإرهابي الذي قاد شاحنة وسط الحشود في يوم الباستيل، قبل أن تقتله الشرطة.

ويحاكم بشكل غيابي مشتبه به ثامن محتجز حاليا في تونس.

ثلاثة مشتبه بهم متهمون بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، بينما يحاكم خمسة بتهمة "تهريب الأسلحة".

قال ممثلو الادعاء إن بعض المتهمين ركبوا مع السائق في نفس الشاحنة في نيس قبل أيام من الهجوم، بينما زوده آخرون بالسلاح.

وقد اتُهموا جميعاً في البداية بـ "التواطؤ" في الهجوم، لكن التهم أُسقطت خلال أربع سنوات من التحقيقات القضائية.

يخضع شخصان للمحاكمة مواطن فرنسي وتونسي، بينما اثنان آخران تونسيان وأربعة من ألبانيا. وانتحر تاسع مشتبه به في القضية أثناء احتجازه في يونيو 2018.

ويسعى المدعون لعقوبات بالسجن تتراوح من 5 سنوات إلى السجن مدى الحياة.

وصف المحامون المحاكمة التي استمرت لأشهر في محكمة الجنايات الخاصة في باريس بأنها "لحظة تذكارية". ومن المقرر أن يستمر حتى ديسمبر/ كانون الأول، ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند كلمة أمام المحكمة.

وتأتي المحاكمة أيضًا بعد شهرين فقط من إدانة 20 شخصًا لدورهم في هجمات نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الإرهابية في باريس.

ماذا حدث في هجوم شاحنة نيس؟

في 14 يوليو/تموز 2016، كان الناس يتجمعون في البلدات والمدن في جميع أنحاء فرنسا للاحتفال بيوم الباستيل. وفي نيس، تجمع الآلاف من السكان والسياح في "بروميناد ديزونغليه" لمشاهدة عرض الألعاب النارية السنوي.

محمد لحويج بوهلال، سائق توصيل تونسي يبلغ من العمر 31 عامًا يعيش في المدينة، قاد الشاحنة التي تزن 19 طناً بشكل متعمد نحو الحشد فور انتهاء عرض الألعاب النارية لمسافة كيلومترين تقريبا.

قُتل 86 شخصًا وأصيب أكثر من 400 آخرين. بعدها تمكنت الشرطة من قتل المهاجم بعد اشتباكات مسلحة.

بعد يومين، أعلن أعضاء ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف مسؤوليتهم عن الهجوم

نيس لم تتعافى بعد

بعد ست سنوات من الهجوم، لا يزال مئات الضحايا يبحثون عن إجابات، وشدد المحامون على أن المحاكمة في باريس قد تكون "محبطة".

قال إريك موراين، محامي الاتحاد الوطني لضحايا الهجمات (Fenvac): "ستكون هناك أسئلة كثيرة لن يتمكن أحد من الإجابة عليها".

تم إدراج ما يقرب من 900 شخص كأطراف مدنية في المحاكمة، بينما تم تعويض حوالي 2500 شخص كضحايا للهجوم.

في الشهر الماضي، قال وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي إن 91٪ من هؤلاء الضحايا تلقوا عرض تعويض.

وقال أنطوان كاسوبولو فيرو، أحد محامي الرابطة الفرنسية لضحايا الإرهاب (AFVT): "نحاول إعداد الضحايا لحقيقة أن الأحكام قد لا تتناسب مع معاناتهم".

وأضاف أن المحاكمة ستمثل أيضا "لحظة مهمة للذكرى".