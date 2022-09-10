English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية: دعم أوكرانيا لن يتداعى

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.   -   حقوق النشر  أ ب

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن دعم برلين لأوكرانيا لن يتداعى في مواجهة انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وذلك لدى وصولها يوم السبت في ثاني زيارة لها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وتابعت بيربوك في بيان "سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا"، مضيفة أن الدعم الألماني سيشمل الأسلحة وكذلك المساعدات الإنسانية والمالية.

-في مايو- أيار، أصبحت بيربوك أول عضو في الحكومة الألمانية يزور كييف منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وتسعى ألمانيا، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم المنازل والصناعات المثقلة بالزيادة الإضافية في أسعار الطاقة بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1.

وقالت بيربوك إن فلاديمير "بوتين يراهن على مللنا من التعاطف مع معاناة أوكرانيا". وأضافت أن "هذه الخطة لن تنجح ويجب أن لا تنجح، لأن كل أوروبا تعلم أن أوكرانيا تدافع عن سلامنا ونظامنا الأمني".

viber

وأكدت بيربوك، التي من المقرر أن تلتقي نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق يوم السبت، أنه من الأمور التي تركز عليها زيارتها تقديم المساعدة لأوكرانيا في إزالة الألغام المضادة للأفراد التي تركتها القوات الروسية في أراض زراعية ومبان، وهي مهمة قالت إنها قد تستغرق عقودا.

المصادر الإضافية • رويترز