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الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة تقر مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن   -   حقوق النشر  أ ب

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 675 مليون دولار.

جاء إعلان أوستن قبل افتتاح اجتماع جديد لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتين الجوية (ألمانيا) يهدف الى تنسيق الدعم العسكري لاوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وقال أوستن إن الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لأوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة.

وبعد أن لفت إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في جنوب البلاد، قال أوستن "الآن نرى نجاحا واضحا لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة".