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المملكة المتحدة

شاهد: بريطانيا تُغيِّر النشيد الوطني لأول مرة بعد 70 عاما من حكم الملكة إليزابيث الثانية

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بقلم:  يورونيوز
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مراسم دينية تكريما لإليزابيث الثانية في كاتدرائية سانت بول.
مراسم دينية تكريما لإليزابيث الثانية في كاتدرائية سانت بول.   -   حقوق النشر  أ ب

مساء الجمعة للمرة الأولى منذ 70 عاما علا النشيد الوطني البريطاني بصيغة "غود سايف ذي كينغ" (فليحفظ الرب الملك) في كاتدرائية سانت بول في ختام مراسم دينية تكريما لإليزابيث الثانية. وحل هذا النشيد مكان "غود سايف ذي كوين" (فليحفظ الرب الملكة) المعتمد منذ جلوس الملكة الراحلة على العرش العام 1952.

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وقبيل ذلك، توجه تشارلز الثالث من قصر باكينغهام للمرة الأولى إلى مواطنيه بصفته ملكا في كلمة متلفزة مسجلة مشيدا بتأثر بوالدته "الحبيبة" التي توفيت عن 96 عاما بعد حكم استمر 70 سنة وسبعة أشهر. ووصف إليزابيث الثانية بأنها "مصدر إلهام ومثال" له ولعائلته.

المصادر الإضافية • أ ف ب