شاهد ماذا قالت لاعبة التنس التونسية أنس جابر بعد خسارتها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة؟

تعثرت السبت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أمام البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة بالولايات المتحدة. وخسرت جابر المصنفة الخامسة بـ 6-2، 7-6 (7/5) لتحرم من التتويج بلقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليًا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية هذا العام وخسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

كانت تأمل جابر في أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى بعد أن أصبحت أول لاعبة تبلغ النهائي. وستصعد من المركز الخامس إلى الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين.

قالت جابر بعد الخسارة "أريد ان أشكر الجماهير على دعمي ومؤازرتي. حاولت ولكن ايغا لم تسهّل الامور عليّ هي تستحق الفوز اليوم". وردأ على سؤال عن كونها أول لاعبة إفريقية وعربية تصل الى النهائي في نيويورك "هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأنا أحاول أن أدفع نفسي لأقدم أكثر والفوز بلقب غراند شلام هو أحد أهدافي وآمل أن ألهم المزيد من الأجيال، هذا هدفي أيضًا".

تدرّبت أنس جابر في ملاعب الفنادق خلال طفولتها، ثم مع الفتيان، قبل أن تحطّم الحواجز ببلوغها نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، آخر البطولات الأربع الكبرى، من دون أن تتمكن بالتتويج بها ما كان سيجعلها أول لاعبة إفريقية وعربية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب.

تحمل جابر فخرا كبيرا ببلدها تونس، وطنها وبلد نشأتها. في مبادرة منها، قامت خلال شهر تمّوز/يوليو 2021 ببيع مضربيها في المزاد العلني لشراء معدات طبية ومساعدة المستشفيات في بلادها التي شهدت موجة "تسونامي" من جائحة كوفيد-19، وساهمت بترميم واعادة تهيئة مدارس ومعاهد في محافظات مهمّشة في شمال غرب تونس.

يُعرف عنها جرأة وصرامة في اللعب ولا تتردّد في أن تتوقف لتطلب من أحد المشجعين التزام الصمت لتتمكن من التركيز.

مرحة وتسعى دائماً إلى التعليق بطريقتها الخاصة، حيث تملك جرأة لطلب الاستماع إلى ايقاعات وأغان تونسية بعد كل مباراة انتصرت فيها خلال دورة برلين التي أحرزت لقبها هذه السنة. وتفاعل معها المسؤول عن التنشيط في الملعب وبث لها خصيصاً مقطعاً من أغنية لفنان الراب التونسي "بلطي".

كثيرة النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر مقاطع فيديو وصوراً لجزء من حياتها العائلية الخاصة مع زوجها المعد البدني كريم كمّون وكذلك باحتفالها بانتصاراتها بعد كل دورة.

وُلدت أنس أو "وزيرة السعادة" كما يلقّبها التونسيون في مدينة قصر هلال الساحلية (شرق)، في 28 آب/أغسطس 1994، في عائلة تتكوّن من شابين وفتاتين هي أصغرهم.

حققت جابر أوّل نجاح دولي في بطولة الناشئات في رولان غاروس عندما أحرزت اللقب حيث "توجت في العام 2011 برولان غاروس للناشئات بعمر السادسة عشرة.