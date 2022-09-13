روسيا تتهم أوكرانيا بارتكاب أعمال تعذيب وتكثف من ضرباتها

اتهم الكرملين القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال "تعذيب" و"إجراءات عقابية" ضدّ سكان في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة في شرق أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "حسب معلوماتنا، وقع العديد من الإجراءات العقابية ضد السكان بمنطقة خاركيف، الناس يتعرّضون للتعذيب وسوء المعاملة"، مضيفاً "هذا مروّع".

وفي سياق متصل، أكد الجيش الروسي أنه يشن "ضربات مكثّفة" على القوات الأوكرانية في كل الجبهات. وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "القوات الجوية والبالستية والمدفعية الروسية تنفذ ضربات مكثّفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات".

وأشارت الوزارة إلى عمليات قصف قرب سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وباخموت في شرق أوكرانيا، وفي منطقتي ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب وكذلك بخاركيف في الشمال الشرقي حيث قادت أوكرانيا هجومًا مضادًا عنيفًا فأجبرت القوات الروسية على الانسحاب من معظم أنحاء المنطقة.

واتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال "تعذيب" و"إجراءات عقابية" ضدّ سكان في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة. وأعلنت أوكرانيا الاثنين أنها استعادت حوالي 6000 كيلومتر مربع من الأراضي في عدة جبهات بهجوم مضاد شُن في مطلع أيلول/سبتمبر.