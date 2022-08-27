شاهد: الشرطة الأرجنتينية تحجز 1.6 طنا من الكوكايين كانت متجهة نحو دبي

تمكنت الشرطة الأرجنتينية من ضبط 1.6 طن من الكوكايين مخبأة في أعلاف حيوانات متجهة إلى دبي واحتجزت 12 شخصا. وقد تمّت عملية المصادرة ليل الخميس-الجمعة في مدينة روزاريو وسط البلاد وهو ما يسلط الضوء مجددا على الدور الذي تلعبه الموانئ الأرجنتينية في تهريب المخدرات على مستوى قارة أمريكا الجنوبية.

وقال ماريانو خيوفرا، رئيس قسم المخدرات في الشرطة الفيدرالية، إن كميات الكوكايين التي تمّ حجزها تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار". وقد تمكن الأمن في الأرجنتين من اعتقال عدة أشخاص في أماكن متفرقة في أنحاء البلاد. وأضاف خيوفرا "كلهم أرجنتينيون وبعضهم من تجار المخدرات المعروفين".

وبالموازاة مع عمليتي حجز المخدرات واعتقال بعض المتورطين، تم ضبط عدة قطع من الأسلحة النارية وعدد من السيارات الرياضية إضافة إلى مبلغ مالي كبير.

وتقع روزاريو على بعد 310 كيلومترات من العاصمة بوينس آيرس، وهي ثالث أكبر مدن الأرجنتين وبها الميناء الرئيسي للصادرات الزراعية على المحيط الأطلسي. وهي أيضا أكثر المدن من حيث ظواهر العنف في الأرجنتين حيث يبلغ معدل الجريمة فيها ثلاثة أضعاف المعدل الوطني.

وحسب الصور التي بثتها وسائل الإعلام، فقد كانت مادة الكوكايين مخبأة في أكياس علف الذرة، وكانت على وشك تحميلها في حاويات نحو دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الشرطة أن كولومبيا قد تكون على الأرجح منشأ الكوكايين المصادرة خاصة وأنها تعدّ أكبر منتج للمخدرات في العالم. وعلى ما يبدو فإن معظم كميات الكوكايين يتم إنتاجها في كولومبيا وبيرو وبوليفيا حيث تعتبر زراعة أوراق الكوكا، وهي المكون الرئيسي للمسحوق الأبيض، أمرًا قانونيا، ويقول الخبراء إن الأرجنتين اضطلعت بشكل متزايد بدور مهم في تهريب المخدرات.

ويوجد في الأرجنتين العديد من الموانئ الرئيسية، ولديها إمدادات كبيرة من المواد الكيميائية عالية الجودة اللازمة لتحويل أوراق الكوكا إلى كوكايين، كما أنها توفر فرصا كبيرة لتبييض الأموال.