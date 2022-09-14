شاهد: ماكرون وزوجته يستقبلان العاهل الأردني والملكة رانيا

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت الأربعاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا على مأدبة غداء في الإليزيه وأن المناقشات تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط. واستقبل الرئيس ماكرون وزوجته الملك والملكة وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله في الساعة 13:00 (11:00 بتوقيت غرينتش) في الفناء الرئيسي للقصر الرئاسي أمام حشد من المصورين.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن هذا اللقاء سيشكل "مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين وسيتيح "مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".

وأضافت "ستكون أيضا مناسبة لمناقشة الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط لنفس الهدف وهو تعزيز الاستقرار والحوار". تنشر فرنسا مقاتلات في الأردن تشارك منذ العام 2014 في محاربة الجماعات الجهادية في العراق وسوريا.

كما دعا الرئيس ماكرون دول المنطقة بما في ذلك الأردن، إلى مباحثات موسعة حول الرهانات الأمنية المرتبطة بإيران.