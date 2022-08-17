"لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل".. تغريدة نجيب ساويرس تثير الجدل حول أسباب حريق كنيسة إمبابة

لا تزال التساؤلات تحوم حول حريق كنيسة الشهيد أبي سيفين، غرب القاهرة، الذي أسفر عن 41 حالة وفاة و14 مصابا، خاصة بعد تغريدة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس التي أثارت المزيد من الجدل في الشارع المصري.

وقال ساويرس في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر "لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث، لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل! الله هو المنتقم!".

جدل على مواقع التواصل

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تغريدة الملياردير المصري، متسائلين عما يقصده وهل يلمح إلى وقوع الحادث بفعل فاعل، فيما دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحقيق.

وكتبت نانسي أشرف أن كلام ساويرس يحرض على الفتنة الطائفين بين المصريين، مسيحيين ومسلمين، معتبرة أن من الواجب محاسبته.

وأبدى عدد من النشطاء عن تأييدهم لتغريدة ساويرس، خاصة بعد اندلاع حريق آخر بكنيسة الأنبا بيشوي في مدينة المنيا الجديدة، لتكثر التساؤلات حول ما إذا كان ما يحصل "صدفة" أم "بفعل فاعل".

من جانبه، علق الإعلامي المصري عمرو أديب على تغريدة ساويرس في برنامجه "الحكاية"، قائلا إنه لا يفهم الهدف من وراء المنشور، مضيفا: "واضح إن القصد مش سهل، طبعًا الانطباع إنه غاضب وهو أمر طبيعي، لكن هناك انطباعات أخرى، إنه ربما يعرف حاجة إحنا منعرفهاش".

ودعا أديب إلى عدم استباق الأمور وانتظار نتيجة التحقيقات في الحادث وبيان النيابة العامة، متسائلا "هل نجيب ساويرس لديه معلومات أخرى؟ هذا أمر تكشف عنه الأيام المقبلة".

معركة كلامية من نوع آخر

هاجم عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، رجل الأعمال، نجيب ساويرس، بالتحريض على الدولة و"نشر الأكاذيب والادعاءات".

في المقابل، رد ساويرس على اتهامات البرلماني المصري بشكل ساخر من خلال نشره لمجموعة صور يظهر فيها لقاء مصطفى بكري مع رموز نظام مبارك ورموز جماعة الإخوان والسلفيين، معلقا عليها "قصة كفاح مصطفى بكري".

وفي السياق ذاته، دخل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على خط المعركة الكلامية موجها حديثه لبكري قائلا "سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة".

وتوالت التغريدات بين الأطراف الثلاثة على موقع تويتر في الساعات الماضية، خاصة من قبل البرلماني المصري الذي اتهم علاء وجمال مبارك في إحداها بامتلاك أموال خارج مصر والتربح من منصب والدهما.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الأحد، أن حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة، نتج عن ماس كهربائي. فيما أوضح وزير الصحة المصري أن وقوع العديد من القتلى كان بسبب الدخان الكثيف والتدافع.