18 جريحًا جرّاء تصاعد الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان

أسفرت اشتباكات جديدة الجمعة على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان، البلدان المتنازعان الواقعان في آسيا الوسطى، عن جرح 18 شخصًا على الأقلّ بينهم أربعة جنود من الجانب القرغيزستاني، وفق ما أفادت السلطات.

وأعلنت وزارة الصحة القرغيزستانية أن 18 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن أربعة جنود على الأقلّ أُصيبوا "بجروح بأسلحة نارية" في منطقة باتكين في جنوب شرق البلاد.

وأفادت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان عن "اشتباكات كثيفة" تدور في المنطقة الحدودية، متّهمة طاجيكستان بـ"قصف الأراضي القرغيزستانية بكل ترسانتها المتاحة" وبمواصلة نشر "معدّات ثقيلة".

وأشارت وزارة حالات الطوارئ في قرغيزستان أن سكان قرى حدودية عديدة فروّا من المنطقة التي تشهد معارك.

من جانبها، اتّهمت طاجيكستان القوات القرغيزستانية بفتح النار في وقت مبكر الجمعة على مواقع طاجيكية، بدون ذكر سقوط ضحايا لديها حتى الساعة.

ويحضر الرئيس القرغيزي صادر جاباروف ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان قمة إقليمية للأمن في أوزبكستان.

وأعلن حرس الحدود القرغيزي أن من المقرر أن يلتقي حاكما المقاطعتين المتاخمتين للحدود بالبلدين عند نقطة عبور حدودية ويحاولا تهدئة الوضع.

وبحسب وزارة الخارجية القرغيزستانية، فإن وزيرَي خارجية البلدين أجريا محادثات في محاولة لتهدئة الوضع.

وأسفرت اشتباكات بين البلدين مطلع الأسبوع عن قتيلين في صفوف حرس الحدود الطاجيكيين وإصابات لدى الجانبين.

وتشهد الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان، الجمهوريتان السوفياتيتين السابقتان، اشتباكات دامية بشكل منتظم.

وحوالى نصف الحدود التي تمتدّ على 970 كيلومترًا بين الدولتين، متنازع عليها وكان التقدم في ما يتعلق بترسيم الحدود بطيئًا في السنوات الأخيرة.

وشهد العام 2021 عددًا غير مسبوق من الاشتباكات بين الجانبين خلفت أكثر من 50 قتيلاً وأثارت مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

ويستضيف البلدان قواعد عسكرية روسية وتربطهما علاقات وثيقة مع موسكو التي دعت هذا الأسبوع إلى وقف الأعمال القتالية.