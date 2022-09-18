شاهد: بايدن يشيد بالملكة إليزابيث "كانت مثالا في الكرامة والخدمة"

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصال الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية الأحد في قصر باكنغهام أثناء حضوره حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث. بعد التوقيع على كتاب التعازي. وذكر بايدن بأن الملكة كانت تتميز بـ "خاصية الخدمة" وتذكر أيضًا تناول الفطائر الصغيرة معها، وكيف كانت تسأله دوما، هل أنت بخير؟ هل من شيء يمكنني أن أفعله من أجلك؟.

كما قال الرئيس الأمريكي إن الملكة إليزابيث عبرت عن الكرامة إلقاء نظرة الوداع على نعشها في وستمنستر يوم الأحد. وأضاف "قلوبنا مع العائلة المالكة، إنها خسارة تترك فجوة كبيرة. وفي بعض الأحيان تعتقد أنك لن تتغلب عليها أبدًا. لكن كما أخبرت الملك، ستكون معه في كل خطوة على الطريق كل دقيقة وكل لحظة ".

سيحضر جو بايدن الذي وصل إلى لندن مساء السبت مراسم جنازة الملكة إليزابيث المقررة الإثنين إلى جانب أكثر من 500 شخصية عالمية أخرى دعيت لحضور الجنازة.