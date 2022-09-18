English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة المتحدة

شاهد: بايدن يشيد بالملكة إليزابيث "كانت مثالا في الكرامة والخدمة"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر باكنغهام.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر باكنغهام.   -   حقوق النشر  رويترز

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصال الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية الأحد في قصر باكنغهام أثناء حضوره حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث. بعد التوقيع على كتاب التعازي. وذكر بايدن بأن الملكة كانت تتميز بـ "خاصية الخدمة" وتذكر أيضًا تناول الفطائر الصغيرة معها، وكيف كانت تسأله دوما، هل أنت بخير؟ هل من شيء يمكنني أن أفعله من أجلك؟.

كما قال الرئيس الأمريكي إن الملكة إليزابيث عبرت عن الكرامة إلقاء نظرة الوداع على نعشها في وستمنستر يوم الأحد. وأضاف "قلوبنا مع العائلة المالكة، إنها خسارة تترك فجوة كبيرة. وفي بعض الأحيان تعتقد أنك لن تتغلب عليها أبدًا. لكن كما أخبرت الملك، ستكون معه في كل خطوة على الطريق كل دقيقة وكل لحظة ".

viber

سيحضر جو بايدن الذي وصل إلى لندن مساء السبت مراسم جنازة الملكة إليزابيث المقررة الإثنين إلى جانب أكثر من 500 شخصية عالمية أخرى دعيت لحضور الجنازة.

المصادر الإضافية • الوكالات