شاهد: أطفال سوريون فرحون بعودتهم إلى الدراسة في إدلب

أعرب عدد من التلاميذ والأطفال في إدلب بسوريا عن سعادتهم الغامرة بعودتهم إلى الدراسة بالرغم من قصف مدرستهم.

وتعرضت مدرسة فريكة للقصف خلال المعارك المسلحة بالمحافظة إلا أن أهالي الطلاب شاركوا في جهود ترميم أجزاء منها بحيث أصبحت جاهزة لبدء العام الدراسي الجديد.

وقالت التلميذة فاطمة: "اليوم هو أول يوم دراسي. لقد تعرضت مدرستي للقصف لكنني أحبها جداً". وأضافت: "جئنا إلى هنا اليوم لبداية العام الدراسي وأريد أن أصبح طبيبة مستقبلاً".

وقالت التلميذة منى: "نحن سعداء جداً لإعادة افتتاح المدرسة مرة أخرى".

وقال المعلم نسيم حمادة إنه على الرغم من القصف والدمار الذي حدث، أعيد افتتاح المدرسة بفضل جهود الآباء الذين ساهموا في إعادة بنائها "من أجل تمكين الأطفال من تلقي التعليم والتأكد من أنهم يواصلون السير على هذا الطريق".