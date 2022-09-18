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اليابان

شاهد: إعصار نانمادول العملاق يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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صورة من اليابان
صورة من اليابان   -   حقوق النشر  رويترز

 اجتاح إعصار نانمادول جزيرة كيوشو الرئيسية في أقصى جنوب اليابان يوم الأحد مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تعرض المنطقة لرياح عاتية وأمواج شديدة "لم يسبق لها مثيل".

وقالت الوكالة إن الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار قياسية محذرة من خطر فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية. ويعد هذا رابع عشر إعصار لهذا الموسم وصنفه مركز التحذير من الأعاصير التابع للبحرية الأمريكية بأنه إعصار عملاق.

وتوقعت الوكالة أن تتعرض كيوشو الجنوبية لأمطار يبلغ منسوبها 500 مليمتر ولرياح تصل سرعتها إلى 250 كيلومترا في الساعة يوم الأحد بينما قد تشهد منطقة توكاي المركزية أمطارا يبلغ منسوبها 300 مليمتر.

وأوقفت شركات السكك الحديدية القطارات في المنطقة مع إغلاق مئات المتاجر.

ومن المتوقع أن تنحرف العاصفة شرقا وتمر فوق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان في أوائل الأسبوع المقبل قبل أن تنتقل إلى البحر بحلول يوم الأربعاء.