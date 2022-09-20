بوريل يدعو إلى ضرورة مواجهة الدعاية الروسية

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي على ضرورة مواجهة"الدعاية الروسية"، وقال عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نيويورك،

"بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر بالاختيار بين أوكرانيا وبقية البلدان الأخرى. يمكننا أن نفعل كل شيء في نفس الوقت. نحن نهتم بأوكرانيا ونهتم ببقية العالم."

وقال بوريل عشية الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى مواجهة الدعاية الروسية وروايتها المضللة".

وأضاف بوريل أن ادعاءات بوتين بعدم ذهاب الحبوب التي تم تصديرها من أوكرانيا إلى الأشخاص الذين يحتاجونها غير صحيحة، وقال خلال رده على أسئلة الصحفيين: "انظر إلى البيانات وإلى الإحصائيات، ذهب ثلثا الصادرات الأوكرانية إلى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا."

وفي ما يتعلق باقتراح انشاء بعثة مساعدات عسكرية تابعة للاتحاد الأوربي إلى أوكرانيا، قال بوريل "إن العمل جار بهذا الشأن وآمل أن نرى نتائج ملموسة في القريب العاجل."