غزو أوكرانيا: بريطانيا تقول إن أوكرانيا تواصل هجومها في شمال شرق البلاد

قالت بريطانيا يوم السبت إن أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد في الوقت الذي أقامت فيه القوات الروسية خطا دفاعيا بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث منتظم على تويتر "من المحتمل أن ترى روسيا أن الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة أمر مهم لأنه يمر عبر أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي لا تزال روسيا تسيطر عليها من منطقة بيلغورود في روسيا".

وقالت بريطانيا على تويتر إن "روسيا ستحاول على الأرجح إجراء دفاع عنيد عن هذه المنطقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قوات الخطوط الأمامية الروسية لديها احتياطيات كافية أو معنويات كافية لتحمل هجوم أوكراني آخر منسق".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e6OKSzJF08 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 17, 2022

المكسيك ستقترح خطة "لوقف الأعمال العدائية"

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد قال الجمعة إن بلاده ستقترح على الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في نيويورك، إنشاء "بعثة لحفظ السلام" في أوكرانيا.

وقال الرئيس المكسيكي خلال كلمة رسمية لمناسبة العيد الوطني "يتعلق الأمر بالبحث في شكل عاجل عن اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وهذه المبادرة التي سيُقدّمها وزير الخارجيّة مارسيلو إبرارد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقترح إنشاء لجنة للحوار والسلام تتألف - "إذا كان ذلك مقبولا وإذا كانت هناك إرادة" - من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والبابا فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف الرئيس المكسيكي "يجب أن تسعى بعثة حفظ السلام على الفور إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا وبدء محادثات مباشرة بين الرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي والرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين".

وانتقد لوبيز أوبرادور أيضا الأمم المتحدة، معتبرا أنها لا تزال "غير فاعلة" في مواجهة هذا النزاع وأنها "فريسة لشكليات ولعدم كفاءة سياسية تحصرها في دور زخرفيّ بحت".

ويُتوقع وصول نحو 150 زعيما الأسبوع المقبل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بايدن يناقش روسيا مع رئيس جنوب إفريقيا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة العلاقات مع روسيا في اجتماع بالبيت الأبيض مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا الذي قاوم الانضمام إلى حملة واشنطن ضد موسكو للحرب في أوكرانيا.

ويريد بايدن، الذي قاد تحالفا دوليا لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حرب أوكرانيا المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، مساعدة جنوب إفريقيا في الجهود التي تشمل إجبار موسكو على بيع نفطها بأسعار أقل من السوق.

وقال البيت الأبيض إنهما أوضحا التزامهما بمعالجة العديد من "التحديات الأكثر إلحاحا في العالم والتي نتشارك القلق بشأنها، بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني وعواقبه السلبية على الأمن الغذائي في إفريقيا".

وقاوم رامابوسا دعوات لانتقاد روسيا بشكل مباشر وبدلا من ذلك عارض استخدام القوة بشكل عام. وفي مارس آذار أنحى باللوم على توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق في عدم الاستقرار، وقال إن الصراع يجب أن يُحل من خلال وساطة الأمم المتحدة بدلا من العقوبات التي يقودها الغرب والتي تضر "بالدول غير المشاركة" في الصراع.

وكانت جنوب إفريقيا ضمن 17 دولة أفريقية امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الروسي.