استمرار الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وبريطانيا تقول إن موسكو تقصف سدوداً لإبطاء التقدم الأوكراني

استمرار الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وبريطانيا تقول إن موسكو تقصف سدوداً لإبطاء التقدم الأوكرانيمحادثة
تصوّت مناطق خاضعة لسيطرة الكرملين في شرق وجنوب أوكرانيا لليوم الثاني السبت على ضمّها إلى روسيا، في استفتاء وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "صُوري".
وبدأ الجمعة الاستفتاء بشأن إن كان يتعيّن على روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، ليزيد المخاطر بعد سبعة أشهر من الغزو الذي أطلقته موسكو.
وتزامناً مع بدء التصويت، كشف مسؤولون من الأمم المتحدة وأوكرانيا عما وصوفها بأدلة إضافية على "جرائم حرب" ارتكبتها القوات الروسية تمثّلت بعمليات إعدام وتعذيب.
وقال بايدن إن "الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضمّ أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي" مضيفاً "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لتحميل روسيا ثمناً اقتصادياً إضافياً سريعاً وباهظاً".
كما قوبلت الخطوة برد فعل من بكين، أقرب حليفة لموسكو منذ بدأت الحرب في شباط/فبراير.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات وجّهها إلى نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة "ينبغي احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول".
بدورها، أعلنت القوات الأوكرانية بأنها تستعيد أراض من الانفصاليين المدعومين من موسكو في ذات المناطق التي تسعى روسيا لضمها. ويجري الاستفتاء في مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في دونيتسك ولوغانسك شرقا، وخيرسون وزابوريجيا جنوباً.
أبرز المستجدات من أوكرانيا
أوكرانيا صدرت نحو 4.7 مليون طن من المواد الغذائية بموجب اتفاق إسطنبول
قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية السبت إن إجمالي 211 سفينة تحمل 4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا حتى الآن بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أن ثماني سفن تحمل 131.300 طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود السبت.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير-شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتعد أوكرانيا من الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير الحبوب عالميا، وكانت تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.
وأعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو تموز، وقالت وزارة البنية التحتية إن هذه الموانئ قادرة على شحن وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن شهرياً.
اعتبر محللون أن المملكة العربية السعودية حققت انتصاراً دبلوماسياً من خلال تأمين الإفراج عن مقاتلين أجانب تم أسرهم في أوكرانيا، مما يسلط الضوء على أهمية العلاقات الوثيقة لولي العهد مع روسيا بالنسبة لشركاء الرياض في الغرب الذين يسعون لعزل موسكو بسبب الحرب الدائرة هناك.
تركيا لن تعترف بنتائج الاستفتاءات في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا لم تعترف بالاستفتاء الذي نظّمته روسيا في شبه جزيرة القرم في 2014 ولن تعترف أيضاً بالاستفتاءات التي يتم إجراؤها حالياً في أربع مناطق أوكرانية خاضة للسيطرة الروسية.
وخلال مقابلة مع "سي إن إن تورك" قال كالين "لا نعترف بالمحاولات الأحادية لتنظيم استفتاءات تماماً كما لم نعترف باستفتاء القرم ولا بنتيجته في 2014. موقفنا من هذا الأمر واضح. نعترف بوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادته. نحن مع أوكرانيا".
الاستخبارات البريطانية تقول إن روسيا تدمر سدوداً في أوكرانيا
قال الجيش البريطاني يوم السبت إن روسيا قصفت سد بشينهي على نهر سيفيرسكي دونتس في شمال شرق أوكرانيا مستخدمة صواريخ باليستية قصيرة المدى أو أسلحة مماثلة.
وذكرت وزارة الدفاع في نشرة المخابرات اليومية أن الهجوم وقع في يومي 21 و22 سبتمبر-أيلول في أعقاب هجوم سابق استهدف سد كاراشونيفسكي على نهر كريفي ريه في وسط أوكرانيا في 15 سبتمبر-أيلول، مضيفة أن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه مصب النهرين.
وقالت الوزارة في نشرتها على تويتر إن القادة الروس ربما كانوا يحاولون على الأرجح قصف السدود في أوكرانيا لإغراق نقاط عبور عسكرية أوكرانية، مضيفة أنه من المستبعد أن تسبب هذه الهجمات اضطراباً كبيراً في العمليات الأوكرانية نظراً لبعد المسافة بين السدين المدمرين ومناطق القتال.
أثار سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق ثلاث مرات، جدلا وخلافات داخلية بعد دفاعه عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الحرب في أوكرانيا.
وقال الملياردير البالغ من العمر 85 عاماً، والذي من المتوقع أن يعود حزبه إلى الحكومة بعد الانتخابات العامة غداً الأحد، للتلفزيون الإيطالي إن بوتين -وهو صديق قديم له- دفعه الشعب الروسي والوزراء الذين أرادوا "استبدال فولوديمير وحكومته بأشخاص محترمين".
أوكرانيا تخفض مستوى العلاقات مع إيران بسبب إمداد روسيا بطائرات مسيرة
قالت أوكرانيا الجمعة إنها قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب قرار طهران بتزويد القوات الروسية بطائرات مسيرة في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "تعاون مع الشر".
وقال زيلينسكي إنه تم حتى الآن إسقاط ثماني طائرات إيرانية مسيرة في الصراع.
واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وهو ما تنفيه طهران.
استخدم الجيش الروسي اليوم طائرات إيرانية مسيرة في هجماته ... العالم سيعرف كل حالة تعاون مع الشر وستكون لها عواقب مماثلة (فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني)
وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا في بيان إنها أسقطت أربع طائرات مسيرة من طراز شاهد -136 فوق البحر بالقرب من ميناء أوديسا الجمعة.
ونقلت صحيفة أوكرانسكا برافدا عن القوات الجوية الأوكرانية قولها بشكل منفصل إنها أسقطت لأول مرة طائرة من طراز مهاجر -6، وهي طائرة إيرانية مسيرة أكبر.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية على الإنترنت أن "تزويد روسيا بالأسلحة لشن حرب ضد أوكرانيا عمل عدائي يوجه ضربة خطيرة للعلاقات بين أوكرانيا وإيران".
وأضاف البيان أنه "رداً على هذا العمل العدائي، قرر الجانب الأوكراني سحب اعتماد سفير إيران وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف بشكل كبير".
واشنطن تأخذ تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية على محمل الجد
قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة لا ترى أي داع لتغيير وضعها النووي بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة التي حذر فيها الغرب من أنه لا يخادع عندما يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "نأخذ هذه التهديدات بوضوح على محمل الجد. لكننا لا نرى أي مبرر لتغيير وضعنا النووي في هذا الوقت".
وأمر بوتين يوم الأربعاء بأول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأيد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا وأثار على نحو صريح احتمال نشوب صراع نووي.
واشنطن مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا
قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة مستعدة بالاشتراك مع حلفائها لفرض تكاليف اقتصادية إضافية على روسيا إذا مضت موسكو قدما في ضم مناطق من أوكرانيا.
وبدأت روسيا إجراء ما تصفه واشنطن باستفتاءات زائفة في أجزاء من شرق أوكرانيا، فيما يُنظر إليه على أنه خطوة نحو ضم هذه الأراضي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير "نعلم أنه سيتم التلاعب بهذه الاستفتاءات".