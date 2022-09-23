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أوكرانيا

بعد تحقيقات موسعة.. الأمم المتحدة تؤكد وقوع جرائم حرب في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
استخراج الجثث في إيزيوم التي تم استعادتها أوكرانيا مؤخرا، الجمعة 16 سبتمبر 2022
استخراج الجثث في إيزيوم التي تم استعادتها أوكرانيا مؤخرا، الجمعة 16 سبتمبر 2022   -   حقوق النشر  Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أكدت لجنة التحقيق الأممية بشأن أوكرانيا الجمعة أن "جرائم حرب ارتُكبت" في هذا البلد منذ الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وصرّح رئيس اللجنة إريك موزه في أول تقرير شفهي يرفعه أنه "استنادا إلى أدلة جمعتها اللجنة، خلصت إلى أن جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا" ذاكرا عمليات القصف الروسية على مناطق مدنية والإعدامات العديدة وعمليات التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي.

وقال موزه "ذهلنا لعدد الإعدامات في المناطق التي زرناها. وتحقق اللجنة حاليا في هذه الوفيات في 16 مدينة وموقعا. تلقينا مزاعم ذات مصداقية بشأن حالات إعدام عديدة أخرى نقوم حاليا بتوثيقها".

وتحمل جميع الجثث التي عُثر عليها آثار إعدامات واضحة مثل تكبيل اليدين خلف الظهر وآثار إصابات بالرصاص في الرأس أو قطع العنق.

كما ندد موزه بعمليات القصف الروسية على مناطق مدنية.

وذكر أن شهودا قدموا روايات متقاطعة عن سوء معاملة وأعمال تعذيب تعرضوا لها أثناء اعتقالهم بصورة غير قانونية.

وقال بعض الضحايا أنه بعد اعتقالهم لدى القوات الروسية في أوكرانيا، تم نقلهم إلى روسيا حيث احتجزوا مدى أسابيع في سجون.