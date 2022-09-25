شولتس يرى أن حقوق الإنسان تشهد "تقدما" في قطر

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد أن حقوق الإنسان تشهد تقدما في قطر، من دون أن يعلق على إمكانية حضوره مونديال 2022 الذي تستضيفه الإمارة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.

وقال شولتس لصحافيين في الدوحة إثر جولة في دول الخليج "نلاحظ أن تقدما أحرز حول قضايا تمت مناقشتها منذ وقت طويل، مثل ظروف العمال، رغم أن الأمر لا يزال بعيدا من التطابق مع أفكارنا".

وتتعرض السلطات القطرية بانتظام لانتقاد المنظمات غير الحكومية لكيفية تعاملها مع العمال الوافدين، وخصوصا في قطاعات البناء والأمن والعمل المنزلي، وكذلك بالنسبة الى أفراد مجتمع الميم.

لكن السلطات ترفض هذه الاتهامات مؤكدة أنها قامت بإصلاح قانون العمل، ومثلها الجهات المنظمة للمونديال المقبل والتي تؤكد أن افراد مجتمع الميم مرحب بهم من دون تمييز، رغم القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية بين المثليين.