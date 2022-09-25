وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية الأحد فلسطينيا في مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية والتي تشهد موجة اعمال عنف، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء في بيان للوزارة، أن فلسطينيا "قتل برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح النار باتّجاه "مشتبه به مسلح" خلال عملية روتينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الشاب العشريني سائد عدنان عزت الكوني قتل بعد مواجهات مع القوات الإسرائيلية في منطقة "التعاون" من المدينة، ولا تزال تحتجز جثمانه. وأصيب ثلاثة آخرين.

ولفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والسبت قتل جنود إسرائيليون سائقا فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة بعد ما وصفه الجيش بأنه "محاولة دهس".

وإسرائيل في حال تأهب قصوى قبل موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ مساء اليوم الأحد مع رأس السنة اليهودية.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر أعمال عنف شبه يومية وعمليات عسكرية تنفذها إسرائيل لا سيما في مدينة جنين بهدف اعتقال فلسطينيين تقول إنهم "إرهابيون"، وتتخللها مواجهات مع فلسطينيين. وقُتل فيها عشرات الفلسطينيين.

وردا على الهجمات الفلسطينية كثفت القوات الإسرائيلية اعتبارا من شهر آذار/مارس عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.